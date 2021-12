Antallet af danske Omikron-tilfælde er fordoblet

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er nu fundet 14 tilfælde af den nye Omikron-variant i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en meddelelse torsdag eftermiddag.

Til sammenligning var der onsdag sen eftermiddag bekræftet syv tilfælde. Det fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

11 af de foreløbigt 14 bekræftede tilfælde har forbindelse til rejseaktiviteter.

Foruden de 14 bekræftede tilfælde bliver der i øjeblikket undersøgt 18 smittetilfælde, der mistænkes for at være med Omikron-varianten.

Siden onsdag er tre mistænkte Omikron-tilfælde afkræftet. De var i stedet smitte med Delta-varianten.

Omikron-varianten får i øjeblikket stor opmærksomhed, da den sammenlignet med andre varianter af coronavirus har en del flere mutationer.

Omikron har 50 dokumenterede mutationer. Heriblandt 32, der er forbundet med spike-proteinet, som hjælper virus med at springe mellem mennesker.

Til sammenligning har Delta-varianten to. Beta-varianten har tre.

Ifølge SSI er der fortsat meget, man ikke ved om varianten. Herunder smitsomhed, følsomhed over for vacciner, og hvor syge smittede bliver.

De data ventes først at lande den kommende tid.

Hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt at justere på de nuværende vacciner på grund af Omikron-varianten, kan det lade sig gøre inden for måneder.

I sidste uge fortalte BioNTech, der står bag en af de mest anvendte vacciner sammen med Pfizer, at en ny og opdateret vaccine kan leveres inden for 100 dage.

Omikron-varianten blev først registreret i det sydlige Afrika. Det skete for omkring to uger siden.

Efterfølgende har den spredt sig til store dele af verden. Der er allerede nu et godt stykke over 100 bekræftede Omikron-tilfælde på verdensplan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------