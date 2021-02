Antallet af indlagte coronapatienter falder med 38

Ikke siden den 15. december sidste år har der været så få indlagte med coronavirus, som der er lige nu.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Nu er der bare 444 patienter - et fald på 44 i det seneste døgn - sammenlignet med 15. decembers 439.

Christian Wamberg, overlæge på Intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, glæder sig over, at antallet af indlagte coronapatienter bliver ved med at falde.

- Jo færre coronapatienter, der ligger på hospitalet, jo mere kapacitet til andre ting. Vi har tid til at tage os af andre ting, siger han.

De mange indlagte har skabt problemer for sygehusene.

- Antallet af indlagte har betydet, at man var nødt til at lukke for nogle af de andre funktioner, så man kunne tage sig af coronapatienterne, siger han.

Ud af de 444 patienter, der senest er opgjort til at være indlagt med corona, er 86 placeret på en intensivafdeling. Og af dem får 63 hjælp fra en respirator.

Både antallet af patienter på intensiv og i respirator er de laveste siden tiden omkring jul.

SSI har registreret 553 nye smittetilfælde med coronavirus siden onsdag.

Smittetilfældene blev fundet blandt 147.175 coronaprøver - dermed var cirka 0,38 procent af prøverne positive.

- Hvis vi tester 150.000 mennesker og kun finder 553 smittetilfælde, er vi dernede, hvor vi har godt styr på det, siger Christian Wamberg.

Med de seneste smittetilfælde er der nu mere end 200.000 borgere, der er blevet testet positive for coronavirus siden slutningen af februar sidste år.

Ifølge SSI's tal er der frem til den 30. januar fundet 1342 tilfælde af den britisk coronavariant i Danmark.

Yderligere 14 personer smittet med coronavirus er døde. Dermed er i alt 2184 smittede døde siden midten af marts sidste år.

I øjeblikket er myndighederne ved at vaccinere befolkningen mod virusset, og de seneste tal fra SSI viser, at i alt 192.990 nu har påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,31 procent af befolkningen.

105.122 - eller 1,80 procent af befolkningen - er allerede færdigvaccineret.