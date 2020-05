Antallet af indlagte coronapatienter falder til 133 - det laveste siden 18. marts

Antallet af indlagte coronapatienter er søndag faldet med syv personer til 133. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Man skal to måneder tilbage for at finde et lavere tal. Det var 18. marts, da 129 patienter var indlagt.

De nye tal viser også, at antallet af coronarelaterede dødsfald nu er 547 - fire flere sammenlignet med tallet fra lørdag.

Der er tale om personer, der er afgået ved døden inden for 30 dage, efter at de har fået påvist corona.

Søndagens tal viser, at der nu er 10.927 bekræftet smittede. Det er 69 flere end lørdag.

Det skal dog tages med et forbehold. Det er ikke alle smittede, der oplever symptomer, og som bliver testet for coronavirus.

Det samlede antal testede personer er søndag steget med 9221 personer til 388.703.

Heri er ikke medtaget test, hvor svaret endnu ikke foreligger.