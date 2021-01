Antallet af indlagte falder for tredje dag i træk

For tredje dag i træk er antallet af indlagte coronapatienter faldet på de danske hospitaler.

Det viser den seneste opdatering fra Statens Serum Institut (SSI), der kun dækker 18 timer mod de normale 24 timer.

Fra onsdag til torsdag er det samlede antal indlagte coronapatienter faldet med 55 til 611.

Ud over at det er tredje dag i træk, at antallet falder, så er det også det laveste antal siden 19. december. Dengang var 606 patienter indlagt med corona.

Af de 611 personer, der senest er opgjort til at være indlagt, er 113 placeret på en intensivafdeling. Og af dem får 84 hjælp fra en respirator.

Opdateringen viser også, at der er registreret 668 nye tilfælde af smitte. Det er fundet i 111.093 prøver. Dermed har 0,60 procent af prøverne været positive.

Opgørelsen dækker kun 18 timer på grund af en teknisk fejl hos SSI.

- Dagens nøgletal er derfor underestimerede. Ligeledes forventes nøgletallene i morgen at inkludere prøvesvar fra mere end et døgn og er dermed overestimerede, skriver SSI.

Med den seneste opdatering har andelen af positive prøver i forhold til det samlede antal test - også kendt som positivprocenten - ligget under én procent i små to uger.

Yderligere 21 personer smittet med corona er døde. Dermed er der samlet set nu registreret 2071 dødsfald blandt borgere, der har været coronasmittede.

Ifølge Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, man med de seneste dages coronatal godt begynde at tænke på at få de yngste elever tilbage i folkeskolen.

Særligt antallet af indlagte, der falder med 55 til 611, hæfter han sig ved.

- Det vigtige her er antallet af indlagte patienter. Presset letter mere og mere på hospitalerne, og det er en rigtig god ting, siger han.

Antallet af smittede ligger dog stadig lidt for højt, siger han.

I kampen mod coronavirusset er myndighederne i færd med at vaccinere hele befolkningen mod virusset.

I den seneste optælling fra SSI, der løber til torsdag tidlig morgen, har 183.973 personer påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,15 procent af befolkningen.

37.094 personer er færdigvaccineret. Det er 0,64 procent af befolkningen.