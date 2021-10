Antallet af indlagte falder markant

Det seneste døgn har 441 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

De 441 smittetilfælde er fundet i 43.090 PCR-prøver. Det er de test, hvor man podes i svælget.

De positive prøver har således udgjort 1,02 procent af det samlede antal PCR-prøver det seneste døgn.

Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og anæstesilæge, hæfter sig ved den positive stabilitet i de daglige smittetal.

- Jeg hæfter mig ved den forbavsende stabilitet, der er i smittetallene.

- Antallet af indlæggelser er også stabilt, så alt peger på, at vi har en stabil epidemi.

- Jeg havde selvfølgelig helst set, at smittetallet var faldet lidt efterhånden, hvor så mange er vaccineret.

Og Torben Mogensen har en klar opfordring:

- Når man har så mange indlæggelser, er det et tegn på, at nogen mangler at blive vaccineret. Derfor opfordrer jeg alle unge, som endnu ikke har taget vaccinen, til at gøre det.

Det seneste døgn er der også fortaget 34.090 lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Positive resultater fra lyntest fremgår dog ikke af SSI's tal, da der er for stor usikkerhed forbundet med testresultaterne.

Derfor vides det ikke, hvor mange af de 34.090 foretagne lyntest, der har vist et positivt resultat for corona.

På landets hospitaler er der nu indlagt 83 patienter med coronavirus. Det er et fald på 10 personer i forhold til torsdag.

De 83 indlagte patienter er det laveste antal siden 9. august, hvor der ligeledes var 83 patienter indlagt med corona.

Ud af de 83 patienter er 15 indlagt på intensiv. 9 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Der er registreret 3 nye dødsfald blandt coronasmittede. Dermed er i alt 2659 coronasmittede døde under epidemien.

I vaccinationsindsatsen har 1888 personer det seneste døgn fået revaccination, så der nu er i alt 76.131, der er revaccineret.

Yderligere 2371 personer er desuden færdigvaccineret, så næsten 4,4 millioner borgere nu er færdigvaccineret.