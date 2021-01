Antallet af indlagte falder

Det seneste døgn er yderligere 30 personer bekræftet døde med coronavirus i Danmark. Dermed stiger det samlede dødstal under pandemien til 1450.

Det viser onsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Der gik omkring ni måneder, fra det første coronarelaterede dødsfald blev registreret 14. marts, før tallet 18. december passerede 1000.

Men siden midten af december er dødstallet steget med hidtil uset fart, og det samlede dødstal er altså steget næsten 50 procent.

I de tre sidste uger af 2020 var der reelt tale om en overdødelighed, hvor der døde 100-200 flere danskere, end man kunne forvente.

Det har afdelingschef Tyra Grove Krause, SSI, oplyst til Jyllands-Posten.

Onsdagens opgørelse viser desuden, at der det seneste døgn er registreret 2216 nye smittede med covid-19.

De nye smittetilfælde er fundet på baggrund af i alt 100.410 prøver. Det vil sige, at 2,21 procent af de testede har fået besked om, at de er smittet med coronavirus.

Lektor i matematisk epidemiologi Viggo Andreasen, Roskilde Universitet, hæfter sig ved, at andelen af smittede ser ud til at være faldende.

- Hvis jeg ser udviklingen over den sidste uges tid, ser der ud til at være let fald i antallet af nye positive prøver.

- Og vi kan også se presset på sygehusene aftage en anelse, siger han med henvisning til, at antallet af indlagte det seneste døgn er faldet med 56 til 886.

- Så vi har fået coronaen - eller rettere den gamle corona - nogenlunde under kontrol, siger han.

Problemet er den nye britiske variant B117, der spreder sig herhjemme.

- Hvis ikke det var for den engelske variant, ville vi være nogenlunde glade, fordi der er et let fald.

- Men vi ved, at den engelske variant er meget mere smitsom, og når denne variant vokser og bliver dominerende i løbet af nogle uger, risikerer vi at stå med en stor stigning i det totale antal smittede om cirka en måned, siger Viggo Andreasen.

Det er netop den situation, de nye skærpede restriktioner, som regeringen meldte ud tirsdag, skal tage højde for.

Her er forsamlingsforbuddet blandt andet sænket fra 10 til 5 personer, og der er krav om to meters afstand mellem folk i det offentlige rum og i detailhandlen.

Tallene for nye smittetilfælde fra SSI omfatter ikke lyntest, som private udbydere står for.

Der blev tirsdag foretaget 19.768 lyntest hos de fire udbydere, der udfører lyntest på statens regning. Heraf viste 344 sig at være positive.