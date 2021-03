Antallet af indlagte med corona dykker igen under 200

Antallet af indlagte falder med 15 til 192, hvilket er det laveste i over en uge.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Yderligere to coronasmittede er døde, og 416 er bekræftet coronasmittet det seneste døgn i 115.103 PCR-test. Dermed var det 0,36 procent af prøverne, der påviste smitte.

Det er det laveste antal nye smittetilfælde for et døgn siden midten af februar, hvor der var dage med under 300 nye tilfælde.

Da SSI har ændret opgørelsesmetode undervejs, er det ikke muligt direkte at sammenligne tallene.

Det faldende antal indlagte og nye smittetilfælde er med til at gøre Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, tryg ved den forestående genåbning efter påske.

- Det, der har været vores store frygt de seneste to-tre måneder, har været den britiske variant. Og vi ved fra nye tal fra Aalborg Universitet, at den udgør over 90 procent af alle nye smittetilfælde.

- Alligevel har vi kontrol over det med under 200 indlagte og et faldende smittetal. Så jeg er helt tryg ved den genåbning, der kommer til at ske efter påske, siger Eskild Petersen.

Der er også udført knap 200.000 lyntest, viser tallene. Det fremgår ikke, hvor mange af dem, der fik en lyntest, som efterfølgende har fået besked på, at de er smittede.

SSI ændrede 10. marts sin opgørelsesmetode til at omfatte PCR- og lyntest i et samlet tal, men har siden adskilt dem igen.

Det har det gjort, fordi det vurderer, at der er for stor usikkerhed forbundet med lyntestene.

En gennemgang, som seruminstituttet har foretaget af testsvar fra lyntest mellem 1. februar og 23. marts i år, viser, at næsten hvert andet positive testsvar fra lyntest er falsk positive.

Derfor opfordrer SSI-direktør Henrik Ullum til, at de, der har fået et positivt svar i lyntest, hurtigst muligt får taget en PCR-test til at be- eller afkræfte det.