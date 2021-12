Antallet af indlagte med corona stiger - 8212 nye smittede

Smittetallet i Danmark falder for anden dag i træk, mens antallet af indlagte stiger.

Det seneste døgn er der fundet 8212 nye tilfælde af coronavirus i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittetilfældene er fundet blandt 191.578 PCR-test. Det giver en positivprocent - andelen af test, som er positive - på 4,29.

Antallet af indlagte stiger søndag med 27, så 560 nu er indlagt med corona landet over. Ni personer har mistet livet.

Det er dog værd at bemærke, at mange også udskrives igen, ligesom intensivafdelingerne ikke er blevet overbelastet endnu, selv om smittetallene i den seneste tid har været høje. Det siger professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen.

- Selv om der er mange flere smittede den seneste uge, så er belastningen på intensiv ikke gået op. Det kan være forsinkelse, men det kan også handle om, hvilke befolkningsgrupper der løfter tallene - altså unge og yngre voksne, siger Henrik Nielsen.

- Det er et lille håb om, at færre procentvis af de smittede bliver livstruende syge. Men det er for tidligt at vide, om omikron har et mildere forløb, som sydafrikanerne siger. Men det er en observation, der er glædelig, siger han.

Først i løbet af juledagene vil man i Danmark kunne se, om omikronvarianten generelt giver et mildere sygdomsforløb og dermed ikke belaster hospitalerne voldsomt, lyder det fra overlægen.

Han hæfter sig også ved, at dagens smittetal igen falder.

- Det er som om, der er en lille opbremsning i den voldsomme stigning af smitte, vi så i løbet af ugen. Lørdag og søndag har holdt sig under 10.000, siger han.

Det daglige smittetal er faldet, siden det 17. december ramte en rekord på 11.194 dagligt smittede.

Søndagens smittetal er en smule lavere end lørdag, hvor 8594 blev konstateret smittet med covid-19, mens indlæggelsestallet steg med 15.

En prognose, der lørdag kom fra SSI, forudser daglige indlæggelsestal mellem 130 og 250 i juledagene.

Det har søndag fået Enhedslisten til at kalde på yderligere restriktioner i samfundet.

De seneste restriktioner er ellers netop trådt i kraft søndag, hvor store dele af kulturlivet er lukket ned. Biografer, spillesteder og museer skal nu holde lukket frem til 17. januar, mens barer, restauranter og caféer skal lukke fra klokken 23 til 05. Og der må ikke serveres alkohol efter klokken 22.