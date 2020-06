Antallet af indlagte med coronavirus er faldet med fem

En enkelt er død med coronavirus i Danmark siden seneste opgørelse torsdag. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut fredag.

Dermed er det samlede antal døde med coronavirus 604.

Antallet af indlagte er faldet med fem til 31.

11 er på intensiv afdeling, mens fire er i respirator. Det er disse patienter, som er mest syge.

39 flere er smittet med virusset, så det samlede antal tilfælde i Danmark er oppe på 12.675.

Af disse har 11.508 overstået infektionen.

At overstå infektionen betyder, at man ikke er død eller indlagt to uger efter konstateret smitte med virusset.

Der er foretaget lidt under en million coronatest indtil videre.

Helt præcist 998.736 prøver, som er foretaget på 793.499 personer.

Ifølge Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet, er de nye tal godt nyt for den danske coronasituation.

- Det er igen en fortsættelse af den tendens, vi har set længe. Vi bliver ved med at have godt styr på epidemien.

- Tilsvarende ser vi stadigvæk ikke rigtig nogen effekt af genåbningen på indlæggelsestallene, siger Søren Riis Paludan.

Med faldet til 31 indlagte er antallet på det laveste niveau siden 15. marts.

Desuden er det nye dødsfald med coronavirus det første tilfælde siden tirsdag, hvor en person også døde med virusset.

Ifølge Søren Riis Paludan har genåbningen af samfundet været en foreløbig succes, da epidemien ikke har genopblusset.

Han tror, at der fortsat vil være kontrol over coronasmitten frem til vinterens ankomst.

- Jeg vil tro, at vi bliver ved med at have styr på epidemien – i hvert fald hen over sommeren og efteråret.

- Hvad der så sker over vinteren med en eventuel vinteropblusning, som man ser ved mange luftvejsinfektioner, det må vi se på det tidspunkt, siger Søren Riis Paludan.