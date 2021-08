Antallet af indlagte stiger med 5

Der er registreret yderligere 843 coronatilfælde i Danmark. Det viser tirsdagens smittetal fra Statens Serum Institut.

Ifølge Henrik Nielsen, overlæge og professor ved Aalborg Universitetshospital, står vi samme sted i epidemien som de foregående uger.

- Med det kontakttal og de ting, vi ser nu, er det min forventning, det også vil holde sig her i næste uge og i september, siger han.

Kontakttallet siger noget om, hvor mange personer en smittet i gennemsnit smitter. Det er beregnet til at være 0,9.

Det svarer til, at ti smittede i gennemsnit giver smitten videre til ni andre. Epidemien er altså aftagende.

Tirsdag morgen var 147 danskere smittet med covid-19 indlagt på landets hospitaler. Det er fem flere end et døgn tidligere.

I august er antallet af indlagte smittede mere end fordoblet. Henrik Nielsen peger på, at de indlagte i de fleste tilfælde er unge, der ikke er vaccineret.

- Men der er også en lille gruppe vaccinerede, som ikke har haft tilstrækkelig glæde af vaccinen. De kan måske komme til at fylde mere, når vi nu går efteråret i møde.

- Derfor er det også fuldt berettiget, at de kan få et tredje stik, siger han.

50.000 borgere med et svært nedsat immunforsvar bliver i første omgang tilbudt endnu et vaccinestik, oplyste Sundhedsstyrelsen mandag.

Blandt danskerne med covid-19 på hospitaler er 21 indlagte på landets intensivafdelinger, og af dem er 13 tilkoblet en respirator. Mandag gjaldt det for 22, hvoraf også 13 lå i respirator.

De smittede er fundet på baggrund af 64.180 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen for coronavirus.

Det svarer til, at 1,31 procent af prøverne har været positive. Tallet kendes også som positivprocenten.

I august har mellem 1,02 og 1,90 procent af de daglige prøver været positive for covid-19.

Det er i øjeblikket de unge, der driver smitten. De seneste syv dage er der registreret flest nye tilfælde blandt de 0- til 9- og 10 til 19-årige.

Det betyder, at smitten kan risikere at hoppe til ældre dele af befolkningen, siger Henrik Nielsen.

- Derfor er tredje stik til udvalgte grupper berettiget for at gøre dem mere modstandsdygtige, for epidemien vil køre videre.

- Børn bliver heldigvis ikke så syge, men de kan bringe smitten videre, siger han.

Der er registreret fire nye coronarelateret dødsfald. I alt er 2584 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Det er det højeste antal coronarelaterede dødsfald på et døgn i tre måneder.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning skrider fortsat frem. Der er givet yderligere knap 28.000 vaccinestik.

75,2 procent af befolkningen har fået mindst ét vaccinestik, og 71,6 procent kan kalde sig færdigvaccineret.