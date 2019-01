Antallet af ledige falder for niende måned på stribe

Det danske arbejdsmarked fortsætter fremgangen, hvilket får flere i job rundt i landet.

I december faldt ledigheden med 700 personer til 104.400, og det var niende måned i træk med fald. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Set over hele året er der 8300 færre ledige, og ledigheden er dermed på 3,8 procent, hvilket er uændret i forhold til november.

Hos Arbejdernes Landsbank fremhæver cheføkonom Signe Roed-Frederiksen, at det er positivt, at ledigheden kun falder beskedent, selv om der bliver skabt mange nye job.

- Det vidner nemlig om, at der kommer flere ind i arbejdsstyrken. Meget taler dog for, at beskæftigelsen vil tabe lidt fart i løbet af året.

- En kombination af svagere økonomisk vækst og færre ledige hænder lægger naturligt en dæmper på jobvæksten, skriver hun i en kommentar.

I løbet af de sidste lidt over fem år, er der kommet flere end 200.000 i job, mens ledigheden er faldet med omkring 50.000.

Det dækker over, at der samtidig er kommet flere ind i arbejdsstyrken.

Hos Dansk Industri påpeger underdirektør Steen Nielsen, at virksomhederne rundt i Danmark melder om udfordringer med at finde medarbejdere.

- I gode tider som nu har mange virksomheder svært ved at finde de medarbejdere, de har brug for.

- Der er brug for flere medarbejdere til virksomhederne, og hvis vi ignorerer den udfordring, risikerer vi en brat opbremsning, siger han i en kommentar.

Arbejdsløsheden har ikke været lavere siden februar 2009, hvilket var tiden op til at finanskrisen for alvor brød ud.