Antallet af nyindlagte på intensiv er halveret i 2022

Antallet af nyindlagte med coronavirus på sygehusenes intensivafdelinger er knap halveret i starten af 2022, efter at omikronvarianten er blevet dominerende.

I uge 2 var der 24 nyindlagte på intensiv, mens tallet i de sidste to uger af 2021 var henholdsvis 42 og 47.

Det fremgår af en rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Samtidig er en del af patienterne på intensiv ikke syge på grund af smitten.

Hver fjerde patient, der blev indlagt med coronavirus på intensiv i uge 2, var ikke indlagt på grund af corona.

Professor Anders Perner fra Rigshospitalet peger på, at omikron ikke sender folk på hospitalet i samme grad som deltavarianten.

- Det skyldes formentligt, at omikron fra uge 2 er blevet den mest udbredte coronavariant hos nyindlagte intensivpatienter. Meget tyder på, at langt færre bliver alvorligt syge af den variant, siger Anders Perner.

- Vi ser også flere intensivpatienter, som er coronasmittede, men er indlagte af helt andre årsager. De modtager ikke covid-specifik behandling, siger han i en skriftlig kommentar.

Statens Serum Institut (SSI) offentliggjorde torsdag en rapport, der viste, at risikoen for at blive indlagt med omikron er 36 procent lavere end med deltavarianten, der tidligere var dominerende i Danmark.

Der var torsdag 49 indlagte patienter med coronavirus på intensiv på landsplan.

Det er det laveste antal siden slutningen af november. Det er, selv om smitten er steget kraftigt gennem december og januar.

