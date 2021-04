Antallet af salmonella-syge som følge af Husk vokser

Tidligere på ugen udsendte Statens Seruminstitut en advarsel om dødsfald som følge af salmonella-inficeret Husk, og sent torsdag aften meddelte producenten Orkla, at man med øjeblikkelig varsel trak alle Husk-produkterne tilbage - både kapsler og granulat.

På trods af den alarmerende melding fra SSI (Statens Seruminstitut) druknede det hele i coronatal og genåbning. Men da antallet af syge som følge af salmonella i de tørrede loppefrøkapsler steg, valgte instituttet at gentage og opdatere sin salmonella-advarsel.

I skrivende stund er tre døde, 33 er syge og 19 er indlagt med salmonella forårsaget af Husk.

Mikrobiolog: Sejlivet salmonella er dødbringende Mange danskere har nok undret sig over, at man alene i Danmark har haft et salmonella-udbrud, der har givet tre dødsfald, 33 syge og 19 indlagte - alt sammen på grund af loppefrøskaller, der sælges som Husk-produkter. Det fleste vil nok mene, at bakterier, uanset om de stammer fra Asien eller andre steder, ikke kan overleve i længere tid blandt tørrede loppefrøskaller. Men det kan de faktisk. Ekstra Bladet har talt med professor Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitet. Han er ekspert i klinisk mikrobiologi, og han forklarer, at bakterier kan skrue så meget ned for deres omsætning i systemerne, at de kan overleve i måneder - måske op til et halvt år i indtørret tilstand. - Bakterier er virkelig mærkelige, fordi de kan være så sejlivede. Selvfølgelig har bakterier det bedst i lune og fugtige omgivelser - f.eks. en tarm. Men der er fortilfælde, hvor bakterier som her med Husk overlevede lang tids tørring og satte en stor international salmonella-epidemi i gang. Det er 40-50 år siden, obg den gang var der tale om tørre peberkorn. Uden at være ekspert i Husk, vil jeg mene, at klimaet blandt tørrede loppefrøskaller ligner klimaet blandt tørre peberkorn. Og den gang blev rigtigt mange mennesker syge rundt om i verden, fortæller Kolmos. Han tilføjer, at konsekvensen den gang blev, at man indførte obligatorisk bestråling af tørrede krydderier, så hvad der end måtte være af levende organismer blandt peberkorn og andet, blev effektivt slået ihjel. - Heldigvis sker der jo en stor fortynding af bakterierne i forbindelse med udtørringen. Hvis et stort parti peber eller Husk er inficeret med en bakterie - her Husk - vil måske 90 procent dø i løbet af indtørringen. Det betyder, at der vil være få bakterier tilbage i det store parti og dermed ringe risiko for at blive ramt. Men på trods af det, er det meget fornuftigt, at producenten Orkla har trukket det hele tilbage. Det ville jeg også have anbefalet. Orkla har trukket både kapsler og granulat tilbage. Vis mere Vis mindre

SSI oplyser, at 'dette er et alvorligt udbrud, idet vi har set en større andel af indlagte og døde, end vi normalt ser for salmonella. Dette skyldes primært, at de der tager det her produkt, ofte er syge med andre lidelser i forvejen.'

I den oprindelige pressemeddelelse oplyser SSI, at de danskere, der er blevet syge af Husk er mellem to og 90 år. Men direkte adspurgt erkender SSI, at der nok ikke er mange to-årige, som spiser Husk, og at det derfor formodes, at den to-årige er blevet smittet med salmonella af et familiemedlem, som har fået infektionen fra Husk.

Tjek: Disse Husk-produkter skal kasseres HUSK Psyllium-frøskaller, kapsler Naturlægemiddel 175 stk De muligt inficerede kapsler har følgende batch-numre, hvilket kan læses på beholderen: 20190019 20190024 20190025 20190036 20190031 20190029 20190030 20190027 20190026 20190021 20190022 20190035 20190020 20190037 20190034 20190018 20190033 Samt Psyllium Mavebalance Basic kapsler Batchnummer: 500784 Vis mere Vis mindre

Ingen ved endnu, hvordan salmonella-bakterierne er havnet i Husk'en, men loppefrøskallerne importeres fra Asien.

Hos Statens Seruminstitut har man ikke kendskab til, at der skulle være udbrud af salmonella-infektioner andre steder i verden. I hvert fald ikke noget, der har givet anledning til opråb - og dermed ikke noget som tilnærmelsesvist ligner det danske udbrud.

SSI oplyser. 'Vi har alarmeret vores internationale kollegaer om udbruddet, og der er ikke kendskab til udbrud med samme salmonellatype i andre lande.'

At salmonellaen har overlevet et længerevarende ophold i de tørre loppefrøskaller, undrer ikke SSI: 'Det er velkendt, at salmonella kan overleve i tørrede produkter, og der er tidligere set salmonellaudbrud med f.eks. krydderier.'

Alle, der har Husk derhjemme, anbefales at smide det ud eller levere det tilbage til forhandleren.

Salmonellabakterierne er helt konkret fundet i to Husk-produkter . Det er Naturlægemidlet 'Husk Psyllium-frøskaller', kapsler samt Husk Psyllium Mavebalance Basic, kapsler.

Af forsigtighedshensyn har producenten Orkla dog valgt at trække alle sine produkter tilbage, indtil det er undersøgt, om flere Husk-produkter er inficeret med præcist denne type salmonella. (Se batch-numrene på de produkter, SSI særligt advarer imod)

Selv om man skulle have spist af et af de Husk-produkter, som SSI advarer imod, anses risikoen for at blive alvorligt syg som lille.

Sædvanligvis er salmonella-infektioner kun farlige for mennesker, som i forvejen er svækkede. Og det er da også personer med tarmsygdomme, der er blevet alvorligst ramt eller er døde.

Som oftest er symptomerne på salmonella milde og går over af sig selv. Hvis man får vedvarende symptomer eller er i tvivl, bør man søge læge.

Det har i dag endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Orkla, men redaktionen arbejder fortsat på sagen.

