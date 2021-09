Antallet af smittetilfælde er det laveste i en måned

Der er det seneste døgn registreret 694 smittetilfælde med coronavirus i Danmark, hvilket er det laveste siden slutningen af juli.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Torsdagens tal er også væsentligt under gennemsnittet i august, der lød på 932 smittede om dagen.

- Det er meget, meget positivt. Nu er restriktionerne efterhånden afviklet, og der er ikke noget, der tyder på, at der er en stigende tendens, siger overlæge i anæstesi og intensiv medicin på Odense Universitetshospital i Svendborg, Joachim Hoffmann-Petersen.

Ud over at være overlæge er han også folketings- og byrådskandidat for Konservative.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet via 58.345 PCR-test, der tages via en podning i halsen.

Andelen af positive prøver - kendt som positivprocenten - er 1,19, hvilket er en spids lavere end niveauet i august.

Joachim Hoffmann-Petersen siger, at positivprocenten kan stige i løbet af efteråret, men at det ikke bør give anledning til bekymring.

- Positivprocenten vil stige i takt med, at vi tester mindre. Fordi der er så mange vaccinerede, vil antallet af testede falde hver dag. Det vil sige, at dem der er tilbage, er dem, der er positive, siger han.

På landets sygehuse er antallet af coronaindlagte faldet med 2 til 132 det seneste døgn.

Den generelle tendens de seneste måneder har dog været stigende. Antallet af indlagte nåede det hidtil laveste i år i starten af juli med 28 indlæggelser, men siden da er antallet næsten femdoblet.

Der er dog meget langt op til niveauet i januar, hvor der var mest pres på hospitaler med i underkanten af 1000 indlæggelser på coronaafsnittene.

Vaccinationerne skrider også fortsat frem med 13.000 stik det seneste døgn.

Sundhedsstyrelsen har som mål, at 90 procent af alle over 12 år skal have påbegyndt vaccination 1. oktober - altså at de som minimum har fået første stik.

For at nå målet mangler i underkanten af 190.000 at gå i gang med vaccination, og det vil kræve omkring 6500 stik om dagen resten af måneden.

De sidste to uger har der i gennemsnit været 4500 personer om dagen, som har fået første stik.