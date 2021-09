Antallet af tilfælde af RS-virus stiger fortsat

Antallet af personer testet positivt for RS-virus er usædvanligt højt for årstiden. Alene i sidste uge er der påvist 728 tilfælde, skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Luftvejsinfektionen RS-virus florerer normalt om vinteren i perioden fra december til marts, det er derfor usædvanligt, at så mange nu smittes med virussen.

Ifølge afsnitsleder og seniorforsker fra SSI, Ramona Trebbien har genåbningen af samfundet betydet at infektionssygdomme som RS-virus igen kan sprede sig.

Mere modtagelige

Særligt helt små børn rammes lige nu af RS-virus. Siden midten af maj er der konstateret 1734 tilfælde herhjemme. De fleste er børn mellem ét og tre år.

Der må derudover formodes at være et stort mørketal, da langt fra alle med symptomer testet for vira så som RS-virus og influenza.

- Under covid-nedlukningen har børn ikke været eksponeret for virus som normalt og har dermed ikke opbygget et immunforsvar overfor denne virus.

- Det antages derfor, at der er flere modtagelige børn end under en normal sæson, siger Ramona Trebbien.

Alvorligt for helt små

Ofte forløber infektionen som en forkølelse, men specielt hos små børn under seks måneder ses ofte en nedre luftvejsinfektion, der fører til vejrtrækningsproblemer.

Ifølge SSI er RS-virus den hyppigste årsag til, at små børn bliver indlagt med en luftvejsinfektion.

Ramona Trebbien forventer på baggrund af de nuværende tal, en yderligere stigning i smittetilfælde de kommende uger.

Hun peger på, at de velkendte hygiejneråd fra covid-19 også er virksomme overfor RS-virus.

- Bliv hjemme, hvis der er symptomer.

- Hold afstand til andre og husk god håndhygiejne, siger hun.

Symptomerne på virusset starter sædvanligvis som en klassisk luftvejsinfektion. Næsen begynder at løbe, man får feber, og så udvikler det sig og går længere ned i lungerne, som kan gøre det svært for små børn at trække vejret.

