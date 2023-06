Antallet af unge med kniv eksploderer: - Det er dybt bekymrende

Flere og flere unge går med kniv. Faktisk næsten dobbelt så mange som i 2018.

Det skriver Avisen Danmark på baggrund af nye tal fra Justitsministeriet.

Ifølge mediet er antallet af sigtelser af 15 til 18-årige for overtrædelse af knivloven gået fra 306 i 2018 til 587 i 2022. Det er ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) en ærgerlig udvikling.

- Det er fuldstændigt og helt og aldeles uacceptabelt og dybt bekymrende, at så mange unge mennesker helt ned til 15-års alderen er i besiddelse af knive, siger han til mediet.

- Det vidner om, at det er blevet en mere almindelig ting at bevæbne sig med kniv, når man går ud ad døren.

Flere knivoverfald

Mens antallet af unge, der bliver sigtet for at bære kniv stiger, er antallet knivoverfald imidlertid også alt for højt ifølge ministeren.

Peter Hummelgaard fortæller derfor også til avisen, at han sammen med sine embedsmænd er ved at se på muligheder for at stramme knivloven.

I marts kunne Politiken fortælle, at der var blevet beget 66 knivoverfald på blot to måneder i København.