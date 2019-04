Anti-veganer anholdt: Spiste råt egern midt på gaden

Optagelserne fra en antiveganers enkeltmands-demonstration i weekenden trækker lige nu overskrifter verden rundt.

Videoer, der er uploadet på Twitter, viser en mand, der angivelig står på gaden i London og spiser et egern råt lige foran Soho Vegan Market i Rupert Street.

Veganere grillede 'hund' for at få folk til at lade være med at spise kød

Den samme mand har flere gange tidligere vakt opstand med sine antiveganske protester, blandt andet da han sidste år fortærede et stykke blodigt, råt kød foran indgangen til en veganer-festival i Amsterdam.

Manden er i medierne udelukkende kendt under sit navn på YouTube, 'Sv3rige aka Goatis', og var i forbindelse med sin seneste protest iført en T-shirt med teksten 'VEGANISM = MALNUTRITION' (Veganisme = fejlernæring, red.). Rundt om halsen havde han, hvad der kunne ligne en ristet skovsneppe.

Her spiser 'Sv3rige' et råt kalvehjerte under en veganerfestival i Amsterdam

'Hvorfor gør du det her? Jeg spiser kød, men jeg gør da ikke det her,' kan en person blandt 'publikum' høres spørge manden.

'At spise planter som en ko'

Til britiske Metro har han forklaret, at hans budskab er, at veganisme ikke giver den rette næring, og at han og andre gerne vil vise, hvad mennesker spiser 'ude i naturen'.

Han mener, at veganere betragter veganisme som en religion.

- De tror blindt på, at vi kan gå fra at spise kød til kun at spise planter som en ko, men det kan vi ikke som mennesker, bedyrer han over for det britiske tabloidmedie.

En af videoerne, der er blevet lagt op på Twitter, viser tilsyneladende den protesterende antiveganer blive anholdt for sit foretagende.

En talsperson fra Met Police bekræfter overfor Daily Mail, at to personer blev anholdt for gadeuorden i forbindelse med en protest ved det veganske marked i Rupert Street.

I en af sine seneste videoer på Youtube fortæller antiveganeren, at han for tiden er på tur rundt i Storbritannien, og beder sine læsere om at hjælpe ham økonomisk til at rejse rundt for at protestere mod veganisme.

For kun en omkring en uge siden blev den samme mand konfronteret af en dyrerettighedsorganisation, da han spiste en råt grisehoved foran en vegansk madfestival i Brighton.

