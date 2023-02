Antibiotika brugt af 35.000 personer tilbagekaldes

Hvis man er i behandling med antibiotika-medicinen Dicillin fra virksomheden Sandoz, skal man gå på apoteket og få det byttet.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen mandag i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at der har været ni tilfælde inden for fire måneder, hvor man har fundet multiresistente CPO-bakterier hos patienter, der har fået lægemidlet.

Cirka 35.000 personer har fået lægemidlet på recept fra september til og med december ifølge Sundhedsdatastyrelsen.

Tallet er potentielt større, da det også er solgt efterfølgende.

Derfor, oplyser Lægemiddelstyrelsen, tilbagekaldes medicinen, der fås i kapsler af 500 milligram.

- Det er vigtigt, at man ikke afbryder behandlingen, hvis man får antibiotika. Så patienter, der får Dicillin 500 mg fra Sandoz, skal gå på apoteket og få et andet tilsvarende præparat, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar fra Sandoz, en virksomhed baseret i Schweiz.

Multiresistente bakterier er ifølge Sundhedsstyrelsen netop modstandsdygtige overfor flere typer antibiotika.

Ifølge Brian Kristensen, der er overlæge og afsnitsleder på Statens Serum Institut, er bakterien i sig selv ikke problematisk.

Men dens multiresistente gener kan være hæmmende for behandling af andre sygdomme.

- De resistente gener gør, at en bakterie kan blive resistent over for et meget vigtigt antibiotikum, som vi bruger til folk, som er meget syge inde på sygehuset, siger han.

- Derfor prøver vi at få begrænset antallet af mennesker, som går rundt med de her antibiotikaresistente bakterier.

CPO står for carbapenemase-producerende organismer og er ifølge Sundhedsstyrelsen en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle.

En rask person har kun en lille risiko for at blive alvorligt syg af CPO, hvis vedkommende bliver smittet.

- I og med det er en del af ens tarmflora, så bliver den en ganske naturlig del af ens tarm. Vi har ikke nogen behandling til at få fjernet den fra ens tarm. Det har relevans, hvis du pludselig en dag selv bliver meget syg, siger Brian Kristensen.

Det er sjældent, at det giver anledning til alvorlige og behandlingskrævende infektioner. Men personer, som i forvejen er syge og svækkede, kan blive alvorligt syge, hvis bakterien eksempelvis spreder sig til urinvejene eller blodet.

Sandoz, der markedsfører lægemidlet, har tilbagekaldt alle Dicillin-pakker og sat dem i karantæne.

Mistanken retter sig på nuværende tidspunkt imod et enkelt parti Dicillin, der er fremstillet i september 2022.

Det sker, mens det bliver undersøgt, om der er tale om et enkelt parti eller en større forekomst.

- Apotekerne er informeret om sagen og er klar til at ombytte medicinen. Der findes andre gode alternativer, og det kommer ikke til at koste ekstra for den enkelte patient, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Man behøver altså ikke at gå til lægen for at få en ny recept.

Hvis man har afsluttet en behandling med lægemidlet og ikke har symptomer på en infektion, skal man ifølge Lægemiddelstyrelsen ikke gøre noget.

Har man fået behandling med Dicillin Sandoz inden for de seneste fire måneder og efterfølgende har fået symptomer på eksempelvis blærebetændelse, kan det muligvis været forårsaget af bakterien.

For at sikre, at lægemidlet ikke spredes yderligere, har alle apoteker, sygehuse og lægemiddelgrossister ifølge Lægemiddelstyrelsen fået besked om ikke at udlevere det til flere patienter.

Apotekerne sørger ligeledes for at indsamle de Dicillin-pakker, som patienterne afleverer.