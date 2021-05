Antony Blinken er landet: - Derfor er Danmark interessant

USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, landede i Københavns Lufthavn søndag aften klokken 22.18. Her skal han mødes med forskellige danske repræsentanter, inden turen går videre til Island. Et emne stjæler billedet

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er lige nu på visit i København.

Han skal blandt andet mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for at diskutere diplomatiske forbindelser, arktisk samarbejde og klimakrise, inden han tager turen videre til Island.

Det altoverskyggende emne er dog Grønland. Danmark har nøglerne til Grønland, og det gør Danmark til en vigtig spiller i international sammenhæng. Grønland giver Danmark adgang til det internationale fora i Arktisk Råd.

Det fortæller Ekstra Bladets politiske analytiker Joachim B. Olsen.

- Grønland gør os interessante rent udenrigspolitisk. Hvis vi ikke havde Grønland, så var vi et meget mere ubetydeligt land. Grønland gør os interessante for USA. Der er mange interesser deroppe. Så der er vi en interessant spiller, siger Joachim B. Olsen.

Diplomatiske forhold

Arktisk spiller en væsentlig rolle i amerikansk sikkerhedspolitik, men det forventes også, at andre politiske områder som menneskerettigheder, klima og Danmarks bidrag til NATO vil blive diskuteret.

Desuden ser Joachim B. Olsen også en anden grund til, at Antony Blinken tager et smut forbi Danmark: De diplomatiske bånd skal plejes.

- Der er noget diplomati i det, efter Trump aflyste sig besøg tilbage i juli sidste år. USA prøver at genetablere den gode kontakt. Det er et signal fra Biden-administrationen, siger Joachim B. Olsen.

Antony Blinken landede i går i Kastrup. Her ses han forlade flyet. Foto: Ritzau Scanpix / POOL

Grønland er omdrejningspunktet, selvom en tur til Danmark også kan bruges som en ingrediens i de daglige politiske boksekampe i USA.

- Grønland er det emne, der gør, at Danmark er interessant for USA, men Danmark er også blevet et symbol i USA i kampen mellem demokraterne og republikanerne.

- Danmark er blevet fremhævet som et mønstermodel af en velfærdsstat, som man kan lade sig inspirere af på en lang række områder. Det er der dog det forbehold, at amerikanerne ikke ønsker at betale samme skat, som vi gør i Danmark, siger Joachim B. Olsen.

Det er anden gang på under et år, at Danmark får besøg af USA's udenrigsminister. Senest besøgte Mike Pompeo Danmark, efter Trump aflyste sit besøg, da Danmark afviste Donald Trumps våde drømme om at købe Grønland.

Anthony Blinken er en erfaren diplomat, der blandt andet har været viceudenrigsminister under tidligere præsident Barack Obama. Under præsident Bill Clinton var Antony Blinken i udenrigsministeriet og i en række ledende stillinger i det nationale sikkerhedsråd fra 1994 til 2001.