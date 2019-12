Anus-solbad går viralt: Eksperter med nedslående melding

Den amerikanske influencer Meagan Whitson havde kun et par tusinde følgere på sin Instagram @metaphysicalmeagan.

Men efter at Meaghan har lagt et ekstremt nøgenbillede af sig selv ud på Instagram, er følgerskaren nu næsten helt oppe på 30.000. Meagan lagde nemlig et billede ud, hvor hun ligger nøgen på en klippe og soler sin anus. Billedet blev første gang lagt ud den 21. oktober. Men det er først indenfor de sidste tre uger, at det mærkværdige billede har spredt sig til hele verden.

Det skriver flere medier heriblandt Rolling Stone og Business Insider

Til billedet opremser Meagan Whitson en lang række helsebringende fordele ved at sole sit anus og skriver blandt andet:

'30 sekunders sollys på dit anushul svarer til en hel dags sollys med tøjet på'.

Ifølge Meagan er metoden en del af den kinesiske spirituelle filosofi taoisme. Hun hævder at anus-solbadning giver hende øget energi og større seksuel lyst og bedre søvn.

'Du får meget mere energi end ved at drikke adskillige kopper kaffe, siger Meagan.

Eksperterne er dog uenige med Meagans metode. Til Business Insider fortæller lægen Diana Gall:

- Der er ikke noget bevis for, at den slags solbadning har nogen effekt på det fysiske velvære. Det er rigtigt, at mindfuldness og meditation samt ekstra doser af vitamin D er godt for både det mentale og fysiske helbred. Men man behøver altså ikke at ødelægge sin hud ved solbadning netop der, forklarer Diana Gall og tilføjer, at man øger risikoen for at få hudkræft ved at udsætte sin hud så direkte for sol.

En anden ekspert, Shamir Patel, fortæller til Business Insider, at vitamin D er vigtigt for skelettet, tænderne og musklerne. Men han mener, at der er meget mere effektive metoder end at udsætte sit mellemkød for sollys. Han mener heller ikke, at der er helsebringende fordele ved Meagans metode.

- Hun anbefaler kun 30 sekunders solbadning af af anus. Men hvis man udsætter området for solbadning i en længere periode kan det være skadeligt. Jeg anbefaler hellere en lang gåtur i solen. Det er mere effektivt, hvis man har brug for flere D-vitaminer.

Megan lagde også for nylig et andet billede ud på sin Instagram, hvor hun soler sin numse.

Til det amerikanske magasin Rolling Stone fortæller gynækolog og og lærer ved Yale School of Medicine, Mary Jane Minkin følgende om metoden:

- Området omkring anus har millioner af bakterier. Men ingen mængder sollys vil dræbe dem(og vi ønsker nødvendigvis ikke, at de bliver dræbt), fordi mange af os lever i god harmoni med vores mikrobiom.(det økologiske samfund af mikroorganismer - red), fortæller Mary Jane Minkin og tilføjer:

- Sollys i det område kan tværtimod være potentielt farligt. Netop det væv er noget af det mest følsomme væv på kroppen. Så hvorfor skulle man gøre noget, der kan udløse en allergisk reaktion, siger Mary Jane Minkin.

Meagan har også lagt en artikel fra New York Post ud på sin Facebook, hvor man på et billede kan se to mænd, der også soler deres anus, mens de ligger med spredte ben.

Til opslaget skriver Meaghan følgende:

'Sådan ser det ud, når du går viralt for at være din egen mærkelige autentiske person'