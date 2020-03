Apollo aflyser Lindas rejse: Vi havde glædet os sindssygt

Har du planlagt en ferie til Korfu i Grækenland gennem rejseselskabet Apollo, er du desværre nødt til at finde et andet sted at slikke sol i sommermånederne.

Rejseselskabet Apollo har nemlig aflyst alle flyrejser til den græske ø resten af sæsonen. Det bekræfter de over for Ekstra Bladet.

Et lys i mørket

Turen til Korfu er for Linda Hardø og hendes mand en årlig begivenhed, og nogle gange kommer også børnebørnene med.

Beslutningen ærgrer derfor Linda Hardø, som i en mail torsdag fik beskeden om, at Apollo har aflyst deres planlagte tur til øen i juni.

- Vi havde glædet os sindssygt og har ventet på det her i næsten et helt år. Men jeg er godt nok glad for, at vi ikke havde nået at love vores børnebørn, at de skulle med denne gang, siger Linda Hardø til Ekstra Bladet.

- Den rejse var ligesom et lyspunkt. Noget at se frem til, når alt det her var overstået, siger hun.

Apollo sender ingen afsted til de smukke blå strande på Korfu i indeværende sæson. Foto: Jyllands-Posten

Årsagen til aflysningen er, at man hos Apollo har brugt coronakrisen til at rydde op i nogle af de destinationer, der havde udfordringer i forvejen, når det kommer til salg, herunder altså Korfu, fortæller Glenn Bisgaard, der er salgsdirektør i Apollo i Danmark, til Ekstra Bladet.

- Det handler om rettidig omhu. Dels at få informeret alle berørte gæster i så god tid som overhovedet muligt i stedet for at komme i sidste øjeblik. Og dels også at få informeret alle vores samarbejdspartnere i indeværende sæson i så god tid som muligt, fortæller siger Glenn Bisgaard.

- Det er også i respekt for alle parter, så de kan planlægge anderledes, siger han.

Hos Apollo forstår de Linda Hardøs frustrationer over aflysningen. De har derfor informeret familien i god tid, så de har tid til at planlægge en ny ferie, når verden på et tidspunkt åbner op, oplyser Glenn Bisgaard.

Derudover har de tilbudt Linda Hardø og hendes mand en tilsvarende rejse til en anden destination, og at de ellers kan få pengene retur.

- Det eneste vi ikke kan tilbyde, det er Korfu, og det er drønærgeligt. Der er ikke noget, vi hellere vil end at gennemføre rejsen, men lige nu omstændigheder bare ikke til det, siger Glenn Bisgaard.