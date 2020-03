Apoteker rationerer medicin for at undgå hamstring

Apotekerne har fået besked på kun at udlevere én pakke af hver type medicin, når det kommer til almindeligt håndkøb. Det gælder også supermarkeder eller andre steder, hvor man kan købe håndkøbsmedicin.

Det sker, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har aktiveret dele af lægemiddelberedskabet, for at undgå at der opstår forsyningsproblemer med medicin. Det er for at modvirke hamstring.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en meddelelse.

Fra i dag (torsdag red.) kan man heller ikke købe mere receptpligtig medicin end det, der svarer til ens normale forbrug.

Der er ingen tegn på, at der endnu er mangel på medicin.

- Indtil videre er der ingen tegn på forsyningssvigt af medicin på grund af udbruddet af coronavirus. Sådan skal det blive ved med at være. For ellers er det de ældre, de syge og de svage danskere, det kommer til at gå ud over.

- Derfor begrænser vi for en sikkerheds skyld salget af medicin, og derfor opfordrer vi alle til at vise samfundssind, holde sig fra at hamstre og hjælpe med til at sørge for, at der ikke opstår unødige problemer med forsyningen af medicin, siger direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz i meddelelsen.

Lægemiddelstyrelsen følger situationen, og det kan ikke udelukkes, at andre tiltag kan blive nødvendige, lyder det.

Torsdag morgen opfordrede fødevareminister Mogens Jensen (S) på et pressemøde til, at alle handler som normalt og ikke hamstrer på grund af coronakrisen.

Onsdag aften stormede folk ned i supermarkederne og hev varer ned fra hylderne.

Mogens Jensen vurderer, at folk har handlet på grund af nervøsitet omkring coronasituationen.