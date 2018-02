Apple ansatte får ondt i næsen: Alt er lavet af glas

Det kan være svært at se sig for, når man går med næsen nede i sin iPhone.

Det gælder ifølge Bloomberg også for Apples egne ansatte, som går ind i de mange glasvægge i det spritnye hovedkvarter i Cupertino, Californien.

Apples alfader, Steve Jobs, kom med de store visioner for hovedkvarteret, som skulle ligne et rumskib, der er landet på jorden.

Og det virker altså til, at hovedkvarteret er så meget fra det ydre rum, at mennesker har svært ved at færdes i det.

Et arkitektonisk mesterværk

Hovedkvarteret, der er tegnet af arkitekten Norman Foster, er blevet hyldet over hele verden som et mesterværk.

Da Wired magazine var på besøg ved åbningen, beskrev Apples designchef, Jony Ive, bygningen sådan her.

- Selvom det er en præstation at bygge i glas i den her størrelsesorden, så er det ikke den egentlige præstation. Den største præstation er at lave en bygning, hvor så mange mennesker kan forbindes, samarbejde og 'walk and talk', sagde han.

Ifølge Bloombergs kilder var nogle ansatte begyndt at sætte gule post-it sedler på væggene for at kunne se, hvor der rent faktisk var en væg. De blev dog hurtigt taget ned, da det blev besluttet af folk højere oppe, at det ødelagde designet.

Bloombergs kilder har bedt om ikke at blive identificeret, når de snakker om Apple.

En talskvinde for Apple har takket nej til at kommentere på Bloombergs historie, og henviste til at søge på regeringens hjemmeside for arbejdsulykker. På hjemmesiden var der ingen anmeldelser om skader hos Apple.