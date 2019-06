Apple dropper stort datacenter i Aabenraa: - Det kommer fuldstændigt uventet

Apple har besluttet at droppe byggeriet af et stort datacenter uden for Aabenraa i Sønderjylland.

Planerne om at bygge et datacenter i Kassø ved Aabenraa på en 285 hektar grund kom frem i 2017.

Borgmester Thomas Andresen (V) kalder det et uønsket bump på vejen for arbejdet mod at skabe arbejdspladser og øget bosætning.

- Det ærgrer mig meget. Jeg havde gerne set, at man var kommet i gang. Men når det så er sagt, så har vi gang i rigtig mange ting i Aabenraa Kommune inklusive yderligere datacentre, siger han.

Her henviser borgmesteren til, at Google har købt en grund i Kassø ved Aabenraa, hvor der også planlægges et datacenter.

Borgmesteren påpeger, at ansatte i kommunen har brugt arbejdstimer på projektet, men at man ikke har andre udeståender.

- Vi har ikke lavet nogle kommunale investeringer i selve Apple-byggeriet, men vi har lavet noget myndighedsbehandling for Apple, siger han.

Han håber, at omtalen kan betyde, at andre datacentre vil byde sig til og få lov til at bruge grunden, som Apple efterlader sig.

Se også: Efter protester: Apple må droppe våd data-centerdrøm i Irland

Aabenraa Kommune er overrasket over beslutningen fra Apple. Det fortæller Stig Isaksen, der er direktør for kultur, miljø og erhverv i kommunen.

- Det kommer fuldstændigt uventet for os, at Apple i dag på et telefonmøde orienterer os om, at man ønsker at afhænde sin byggegrund.

- Aabenraa Kommune har arbejdet med Apple i lang tid for at skabe grobund for et af verdens største datacentre, siger han i en pressemeddelelse.

Apple vil sælge grunden, hvor datacentret skulle have ligget. Aabenraa Kommune vil forsøge at hjælpe med at finde en køber.

Apple er sideløbende i gang med at bygge et datacenter i Viborg. Det har tidligere været meldt ud, at det skal åbne i 2019.

Det er anden gang på tre måneder, at en stor amerikansk it-gigant indstiller planer om et datacenter i Danmark.

I marts droppede Facebook et datacenter i Esbjerg, men det amerikanske selskab er fortsat ved at opføre et datacenter i Odense.

Google har også planer om et datacenter ved Fredericia.