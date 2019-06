Apple pensionerer banebrydende musiktjeneste efter 19 år

Apple har valgt at udfase den ikoniske streamingtjeneste iTunes. Det skriver flere medier herunder nyhedsbureauet AP sent mandag dansk tid.

Udfasningen af tjenesten, der ved introduktionen i 2001 revolutionerede måden, hvorpå vi køber og lytter til musik, sker i forbindelse med en større udviklingsproces.

Fremover vil Apple levere mere genrespecifikke ydelser. Blandt andet vil man introducere tre separate apps, der skal levere henholdsvis musik, tv og podcast.

Det fortæller Apples vicedirektør Craig Federighi under virksomhedens årlige konference i Silicon Valley i Californien.

- Fremtidens iTunes er ikke som én app, men som tre, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Siden lanceringen af iTunes har forbrugerne i stigende grad bevæget sig mod større streamingplatforme, der i højere grad gør brug af skybaserede løsninger og on-demand indhold, skriver Reuters.

En af årsagerne til iTunes' udfasning menes da også at være, at tjenesten efter snart 20 år på markedet er blevet utidssvarende og klodset i flere forbrugeres øjne.

Magasinet Rolling Stone skriver, at det desuden skal ses som et forsøg fra Apples side på at styrke positionen som underholdningsmedie frem for udvikler af hardware.

Og tiden er da også løbet fra tjenester som iTunes, forklarer medie- og teknologianalytiker Carolina Milanesi til AFP.

- Der er ikke længere grundlag for iTunes eksistens. Hvis man vil have musik, har jeg en app. Hvis jeg vil se tv, har jeg en app. Det er sådan, folk tænker i dag, siger hun.

Apple er verdens fjerdestørste firma, men har på det seneste oplevet faldende salgstal på nogle kerneprodukter som for eksempel smartphonen iPhone.

Ifølge virksomheden selv skyldes tilbagegangen blandt andet stigende konkurrence på kvalitet og pris fra Samsung og de andre Android-producenter.