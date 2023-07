Arabisk gruppering: Vi finder løven

Politiet får nu hjælp fra uventet kant i eftersøgningen af den løve, der angiveligt strejfer rundt tæt på den tyske hovedstad Berlin.

En arabisk gruppering med base i Berlin skriver nemlig på Instagram, at man ønsker at hjælpe med at finde dyret inden 'en eller ande idiot skyder den ned'.

Det skriver Berliner Zeitung.

Det er Firas R., der ifølge mediet er medlem af grupperingen, der har skrevet på Instagram. Og store, farlige dyr er han bestemt ikke ukendt med.

Sidste år skabte han overskrifter i tyske medier, da han delte et billede, hvor han holdt en tigerunge i favnen.

Helikoptere har bidraget til eftersøgningen. Foto: John Macdougall/Ritzau Scanpix

Intens jagt

Siden torsdag morgen har tysk politi været på intens jagt efter det undslupne dyr, som formodes at være en løve.

Annonce:

Over 100 politibetjente samt helikoptere, droner og termiske kameraer har i løbet af dagen taget del i eftersøgningen rundt omkring i forstaden Kleinmachnow, der ligger 20 kilometer sydvest for hovedstadens centrum.

Berlins politi har bedt borgere om at holde sig inden døre.

Ingen savner dyret

Det er uvist, hvor dyret kommer fra, for hverken zoologiske haver eller nærliggende cirkusser har meldt en løve savnet.

Ifølge Bild er dyret blevet set i en skov i forstaden Kleinmachnow for en times tid siden.

Betjente råbte i følge mediet til løbere, at de skulle komme hurtigt ud af skoven. Herefter har politiet begivet sig ind i skoven med maskingeværer.