Arabiske lande dropper Qatar-boykot efter mere end tre år

Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Bahrain er enige med Qatar om at genoptage alle diplomatiske forbindelser.

Det sker, efter at landene i tre et halvt år har haft kappet forbindelsen med Qatar.

Det siger Saudi-Arabiens udenrigsminister, Faisal bin Farhan al-Saud, på et pressemøde tirsdag.

Han tilføjer, at Saudi-Arabien er glad for, at tingene vender tilbage til normalen.

Dermed afsluttes en diplomatisk splittelse, hvor Saudi-Arabien har stået i spidsen for en alliance, som har isoleret Qatar og hovedstaden Doha.

Meldingen kommer ved et årligt topmøde mellem de seks lande i Golfens Samarbejdsråd (GCC) i den nordvestlige saudiarabiske by Al-Ula. Her var den diplomatiske strid i forvejen øverst på dagsordenen.

Mandag blev det oplyst, at Saudi-Arabien vil genåbne sit luftrum og grænserne til Qatar.

Saudi-Arabien kappede forbindelserne til Qatar i juni 2017 og beskyldte landet for at have for tætte bånd til Iran og for at støtte radikale islamistiske grupper. Beskyldninger, som Qatar altid har benægtet.

USA har undervejs øget presset for at finde en løsning på det, regeringen i Qatar har betegnet som en 'blokade'.

Ifølge USA er det nødvendigt med et solidt fællesskab i Golfen for at kunne stå imod USA's fjende Iran, imens Donald Trumps præsidentskab går på hæld.