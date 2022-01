Arbejder på særlig sex-'film' til kvinder

Er der endelig hormonfri prævention på vej til kvinder verden over?

I et nyt studie har forskerne undersøgt en ’film’ med antistoffer, der skal stoppe sædcellerne, før de når at befrugte kvindens æg, skriver Videnskab.dk.

- Forskerne har fremstillet antistoffer direkte rettet mod sædcellerne. Det betyder, at antistofferne gør sædcellerne ukampdygtige, så de dels har svært ved at trænge op gennem livmoderhalsen, dels kan have svært ved at befrugte et æg, forklarer Øjvind Lidegaard, der er professor og overlæge på Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet og har set studiet igennem for Videnskab.dk.

Men hvor sikker er den her nye præventionsform?

Det viser studiet ikke.

- Der mangler større forsøg på mennesker. De foreløbige resultater baserer sig på studier af får, konstaterer Øjvind Lidegaard.

Den nye prævention er blevet testet ved at anbringe en 'film' med antistoffer rettet mod sædceller i vagina - på får, altså.

Herefter har man installeret en portion sæd i denne vagina og konstateret, at sædcellerne klumper sig sammen - så meget, at de ikke vil være i stand til at bevæge sig op gennem livmoderhalsen.

- Filmens formål er at holde styr på antistofferne. En skål antistoffer ville være svære at applicere i vagina. Hvis man så fæstner disse antistoffer til en tynd film, kan de indføres i skeden ved blot at indføre denne film, forklarer Øjvind Lidegaard, og fortsætter:

- Filmen opløses af sig selv i vagina. Men antistofferne virker med det samme, fordi de sidder på overfladen af filmen og dermed kommer i direkte kontakt med sædcellerne.«

Der er blevet forsket rigtig meget i prævention til kvinder. Netop på grund af hormonerne - og bivirkningerne, de kan medføre. Derfor har man i de seneste årtier undersøgt mulighederne for at udvikle hormonfri prævention.

- Ja, man har snakket meget om det de sidste 40 til 50 år. Jeg er ved at være en ældre mand i business, men der er stadigvæk ikke kommet noget, der rigtigt er slået igennem. Så jeg er ikke super optimistisk, siger Øjvind Lidegaard.

Det er første gang, Øjvind Lidegaard hører om den her måde at beskytte sig på ved et samleje. Men det er ret ligetil, siger han.

- Men hvis du spørger mig, om jeg tror, det bliver en verdenssucces? Jeg vil ikke udelukke det, men det er stadig kvinderne, der skal tage og betale for det, siger han og tilføjer:

- Det befrier kvinder fra at tage hormoner, hvilket for nogle er en klar fordel, men tanken om, at man nu skal anvende en tynd film i vagina ved samleje, en film, der går til angreb på sædceller, er heller ikke en super charmerende tanke, afslutter han til Videnskab.dk.