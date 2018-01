Arbejdsgiver bortviste Ulrich for at spille golf

Arbejdsgiver overvågede Ulrich Busch og bortviste ham, fordi han spillede golf om eftermiddagen, mens han arbejdede formiddag og aften i et job med fleksibel arbejdstid. Nu skal landsretten vurdere byrettens dom for uberettiget bortvisning og erstatning på 385.000 kroner

Ulrich Busch fra Risskov ved Aarhus stod til rådighed om aftenen, i sine ferier og sågar da han var på barsel. Han kunne med andre ord træffes 24 timer i døgnet, fordi han var ansat i et job uden faste mødetider og med fleksibel arbejdstid.

Som salgschef for ETU Forsikring var den 40-årige assurandør-uddannede Ulrich Busch sin egen herre og kunne således selv planlægge sin arbejdsdag. Derfor kunne det hænde, at han tog nogle timer fri om eftermiddagen for at spille golf, mens han til gengæld arbejdede om formiddagen og aftenen.

Men det skulle han aldrig have gjort. I august i fjor besluttede hans arbejdsgiver, ETU Forsikring, nemlig at overvåge Ulrich Busch via en GPS i hans bil. Da hans arbejdsplads herefter konstaterede, at han flere gange i dagtimerne havde været på golfbanen, mente de ikke, at han havde passet sit arbejde ordentligt, og han blev derfor præsenteret for en bortvisning.

- Det var frustrerende og rystende at blive smidt på porten på den måde og uden løn. Især fordi jeg jo vidste med mig selv, at jeg havde arbejdet mere, end jeg egentlig skulle. Derfor ville jeg heller ikke bare vende den anden kind til og acceptere bortvisningen, forklarer Ulrich Busch over for Ekstra Bladet.

Har tabt mindst en halv million

Med juridisk støtte fra fagforeningen Frie Funktionærer fik Ulrich Busch 27. september i fjor byretten i Sønderborgs ord for, at han var blevet udsat for en uberettiget bortvisning. Han fik samtidig tilkendt en erstatning på 385.852 kroner. Pengene skal kompensere Ulrich Busch for manglende løn, feriepenge og pension samt økonomisk godtgørelse for den uberettigede fyring. Ifølge dommen var der intet, der berettigede en bortvisning - ikke en gang en fyring.

Byretten fastslog således, at man med fleksible arbejdstider gerne må spille golf om eftermiddagen og i stedet arbejde om aftenen.

- Jeg håber og tror selvfølgelig, at landsretten er enig med byretten. Jeg har gode kort på hånden, og det er en vigtig principiel sag, der handler om, hvorvidt man må holde fri, når man er ansat i et job med fleksibel arbejdstid, siger Ulrich Busch, der er far til en datter på 20 måneder.

Han vurderer selv, at han har tabt mindst en halv million kroner på bortvisningen, som samtidig har været en plet på hans cv.

- Folk tror jo nærmest, at jeg har taget af kassen. En bortvisning ser jo skidt ud på cv´et, og sagen har siden kostet mig to nye job, siger Ulrich Busch, der torsdag 1. februar begynder i et nyt job som salgschef hos forsikringsselskabet Almindelig Brand.

En klar overreaktion

Det har onsdag ikke været mulig for Ekstra Bladet at få en kommentar til sagen fra direktør hos ETU Forsikring, Peer Heitmann Madsen.

Juridisk chef hos Frie Funktionærer, advokat Claus Carstensen, sagde i forlængelse af byretsdommen, at det var en 'vigtig afgørelse, fordi den er med til at markere grænserne for, hvad man må og ikke må, når man er ansat med fuld flekstid'.

- Når en kontrakt er uden faste mødetider, kan man ikke bortvise folk for at arbejde på atypiske tidspunkter. Ulrich Busch passede sit job og løste sine opgaver til tiden og på en tilfredsstillende måde, og så er det egentlig lige meget, om det blev gjort formiddag, eftermiddag eller aften.

- Når vi nu har en dom, der siger, at man ikke kan fyre nogen på det her grundlag, så var det jo på en klar overreaktion fra ledelsen - og den slags sager ser vi flere og flere af, sagde Claus Carstensen til Frie Funktionærers hjemmeside, efter at byretten i Sønderborg havde talt.

Ulrich Busch mener, at det har været det hele værd at inddrage retssystemet.

- Det er en principsag for mig. Man bør ikke kunne slippe godt fra at behandle ansatte på sådan en måde, siger Ulrich Busch.