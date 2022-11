Arbejdsløse spiller computerspil for at få job

Får man job ved at spille Counter-Strike med en fra Zoologisk Have?

Københavns Kommune har i dag betalt 30.000 kroner for at 30 unge arbejdsløse har spillet computerspil for at komme i arbejde. Men kommunen kan ikke dokumentere, at tidligere computerspil-arrangementer har resulteret i jobskabelse.

Torsdag morgen mødtes en gruppe på cirka 30 unge arbejdsløse fra København i en computerspil-klub i Søborg. De blev af kommunale medarbejdere delt op i flere hold på hver fem personer, hvorefter de dagen igennem skulle spille computerspillet Counter-Strike sammen med repræsentanter fra arbejdsgiverne Zoologisk Have og Netto. I Counter-Strike kæmper to hold på om at dræbe hinanden med primært automatvåben.

Formålet med arrangementet var, at arbejdsgiverne skulle opleve, hvordan de unge samarbejder og præsterer under pres. Bagefter kunne de mødes uformelt og tale om jobmuligheder.

Annonce:

Københavns Kommunes beskæftigelsesborgmester Jens-Kristian Lütken fra Venstre er ansvarlig for arrangementet. Han ved ikke, om nogle af de ledige fik et jobtilbud med hjem i dag.

Hvorfor er sådan et arrangement ikke spild af penge?

'Fordi vi kan se, det virker at bringe en mindre gruppe ledige sammen med virksomheder. Det har god effekt. Sidst vi holdt et lignende arrangement for halvandet år siden, var der 50%, som kom i arbejde inden for 3 måneder. Så det har en effekt. Vi monitorer altid om det virker, når vi laver sådan nogle arrangementer.'

For halvandet år siden lavede I et lignende arrangement, hvor 50% kom i arbejde efter 3 måneder. Kan du dokumentere, at de kom i arbejde på grund af det arrangement?

'Nej, det kan man ikke nødvendigvis dokumentere. Men når vi holder lignende arrangementer - for eksempel også for veteraner - så kan vi se, at der er nogen, som kommer i arbejde – også hos nogle af de arbejdsgivere, som har været til stede.'

Annonce:

For at vende tilbage til det computerspil-arrangement for halvandet år siden. Var der nogen af dem, der kom i arbejde, som rent faktisk kom i job hos de arbejdsgivere, der havde været med til computerspil-arrangementet?

'Det har jeg ikke tal på, det ved jeg ikke.'

Så det kan være, at dem, som fik et job, i virkeligheden fik arbejde helt andre steder, end hos de arbejdsgivere, som var med til computerspil-arrangementet?

'Det tror jeg nu ikke, men jeg ved det simpelthen ikke, fordi det var lang tid før, jeg blev borgmester.'

Københavns borgmester for beskæftigelse og integration, Jens-Kristian Lütken (V).

Hvad har arrangementet kostet?

'Det har kostet 30.000 kroner.'

I dag var du derude, og jeg ved, at der også var en pressemedarbejder til stede til computerspil-eventet. Har du talt arbejdstimer med i prisen på 30.000 kroner?

'Nej, det er udelukkende til leje af lokaler og computere. Kommunens medarbejdere var jo på arbejde alligevel. Så det er der ikke lavet et selvstændigt regnskab for.'

Har du som borgerlig beskæftigelsesborgmester i København lukket nogen som helst meningsløse beskæftigelsesindsatser?

Annonce:

'Nej det har jeg ikke. Det, jeg opfatter som meningsløse indsatser, er lovbundne. Jeg synes for eksempel, at de meget lange ressourceforløb, hvor man afklarer, om folk kan få et arbejde eller få førtidspension, på lange stræk kan virke meningsløse. Men de er lovbundne.'

Har du fået job gennem kommunale computerspilarrangementer, eller har du eksempler på meningsløs jobformidling, så skriv til asger.juhl@eb.dk.