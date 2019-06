Arbejdsnedlæggelse tvang S-tog til at holde stille

I tre timer fredag formiddag holdt alle S-tog stille på stationerne i hovedstadsområdet.

Det skyldtes en arbejdsnedlæggelse blandt lokoførerne, lyder det fra DSB.

Ifølge DSB er arbejdsnedlæggelsen overenskomststridig.

- Personalet har forladt deres arbejde, og der er ikke varslet nogen strejke. Så det er meget svært at nå til en anden konklusion, sagde DSB's pressevagt, mens togene holdt stille.

Togene stoppede med at køre klokken ni, og ved middagstid fredag er togene begyndt at køre igen - dog med færre tog end normalt.

Togene vil forsøge at køre hvert 20. minut på linje A, B, C og E og hvert 10. minut på linje F. Linje H kører ikke.

DSB har ikke haft indsat togbusser.

Det skyldes, at det ikke ville kunne lade sig gøre at indsætte busser på alle strækninger, da det var alle S-tog, som holdt stille, lød det.

- Omfanget er for stort, sagde DSB's pressevagt.

I stedet blev passagerer opfordret til at holde sig orienteret i Rejseplanen.

I Dansk Jernbaneformand lød opfordringen fredag morgen, at hvis lokoførerne har nedlagt arbejdet i strid med overenskomsten, bør togdriften hurtigst muligt komme i gang igen.

- Vi undersøger baggrunden for arbejdsnedlæggelsen og opfordrer samtidig vores medlemmer til straks at normalisere arbejdet, sagde Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund.

Ekstra Bladet har dog talt med en lokofører, som fortæller, at arbejdsnedlæggelsen skyldes, at lokoførerne ikke har fået hele deres løn.

Fra cirka klokken 10-11 holdt lokoførerne fagligt møde.

- Vi har fået at vide, at de ikke kan udbetale vores særlige ydelser før næste uge. For mit vedkommende er det op til 20 procent af min løn, jeg ikke kan få udbetalt, siger Thomas Boldt til avisen.

- Der er åbenbart kludder i deres it-systemer, fortæller han videre.

I et papir om det faglige møde, som flere medier er i besiddelse af, fremgår det også, at der på mødet blandt andet ville blive diskuteret "ingen tillid til ledelsen", "ingen mulighed for at søge ferie" og "strejke".