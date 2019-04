Arbejdsskade gjorde Allan hjemløs efter 43 års arbejde

57-årige Allan Norman Jensen knoklede som ufaglært, indtil et uheldigt fald satte en stopper for hans arbejdsliv

Forårssolen skinner fra en skyfri himmel, og en solstråle strejfer Allans kind gennem skråvinduet. Solskinsdage er gode dage. Varmen holder smerterne nede.

- Jeg har været på arbejdsmarkedet i 43 år. Jeg vil så gerne ud at lave noget, men jeg kan bare ikke mere. Det gør for ondt, siger han.



For halvandet år siden stod Allan nede i en 70 centimeter dyb udgravning, faldt og slog sig så voldsomt, at han aldrig kom tilbage til livet som maskinfører og arbejdsmand.

- Det var en fredag eftermiddag, så vi blev enige om, at jeg nok bare lige skulle hjem og slappe af i weekenden, sukker han og tager et hvæs af sin cigaret.

Kunne ikke betale huslejen

Weekenden endte, men det gjorde Allans smertehelvede ikke. Dagene, ugerne og månederne gik, og til sidst mistede han sit job i Østjylland.

- Pludselig stod jeg uden tag over hovedet. Jeg boede i et rækkehus dernede til 6000 kroner om måneden, og det kunne jeg ikke betale.



- Det er nu det bedste, den her smøg til kaffen, siger Allan. Foto: René Schütze

I nogen tid var Allan hjemløs og sov hos familie og venner. Indtil han besluttede sig for at vende hjem til Vendsyssel, hvor han er født og opvokset.

- Jeg har boet mange steder. Der, hvor der var arbejde at få. Men nu trak det i mig for at komme nordpå igen. Her kan man altid lugte salt fra havet, smiler han.



Allan hører til i naturen og ved havet. Der finder han ro. Men det behøver ikke nødvendigvis være i Vendsyssel.

- Min bedre halvdel er thailænder. Hvis bare jeg kan få min pension, så kan jeg flytte ned til hende.

Men det er ikke helt ligetil, og Allan har ikke den store tiltro til systemet.

- Det er Danmark i en nøddeskal. Jeg har glædeligt betalt meget i skat gennem 43 år, men når man så har behov for noget den anden vej .., sukker han og forklarer, at en tilværelse i Thailand også vil være godt for helbredet.

- Når man har alle de smerter, jeg har, så har man rigtig godt af varmen.

Derfor søger parret heller ikke om familiesammenføring i Danmark. De mødte hinanden gennem fælles venner i Sverige, hvor Allan i en periode boede og arbejdede.

- Det er ikke det økonomiske, der trækker i vores forhold, det er sgu bygget op på kærlighed, griner han og slår ud med armene i den lille etværelses taglejlighed.

Samler Vesterhavets guld

Allan sliber selv ravklumperne, og de største sælger han. Denne koster 150 kroner. Foto: René Schütze

På spisebordet står et stort syltetøjsglas, der er halvt fyldt med små ravklumper, som Allan har fundet på stranden.

- Det er sådan noget, jeg går og gør, for jeg skal jo bevæge mig lidt, selvom jeg har noget bøvl med at gå. Jeg bruger rollator det meste af tiden, forklarer han og viser en større klump frem.

Han finder dem bedst i mørke, hvor han lyser med en ultraviolet lygte.

- Så lyser de op som guld, siger han.



Men han må dele fangsten med andre, for han tager sjældent ud alene mere.

- Jeg vælter jo en gang imellem, så er det rart, der er andre.

Allan er vokset op ved stranden i Løkken, og han har ledt efter de gyldne klumper i vandkanten så længe, han kan huske.

- Som knejt fandt jeg rigtig meget rav. Ja, folk kalder mig faktisk Rav-Jensen.

