Arbejdsskader: Her er du mest udsat

I 2020 blev der anmeldt lidt over 46.000 arbejdsskader, og særligt én branche er løbet med førstepladsen flere år i streg. Arbejder du i en af de brancher, hvor der anmeldes flest arbejdsskader om året? Se listen og find ud af det her

I flere år har én specifik branche ligget øverst, når det kommer til antallet af anmeldte arbejdsulykker.

I 2020 blev der anmeldt lidt over 46.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I flere år har branchen 'Kloak, vand og affald' toppet listen over brancher med flest anmeldte arbejdsskader pr. 10.000 beskæftigede, og samme kedelige førsteplads indtog branchen i 2020.

Det totale antal af anmeldelser i 2020 er steget med næsten 4000 fra 2019, og Arbejdstilsynet peger på, at svaret på stigningen kan findes i coronapandemien. Der er nemlig blevet anmeldt lige under 4000 arbejdsulykker i kategorien infektion og forgiftning, hvilket er 13 gange flere end normalt.

Men det er ikke udelukkende de coronaramte erhverv, der fylder på listen over brancher med et højt antal anmeldte arbejdsskader.

Se top fem over brancherne med flest anmeldte arbejdsskader herunder - i bunden finder du listen, hvor de 32 hårdest ramte brancher er rangeret.

Farligt arbejde

På listen over nogle af de brancher med flest anmeldte arbejdsskader ligger mange af de brancher, hvis ansatte fagforeningen 3F repræsenterer. Og ifølge arbejdsmiljøpolitisk chef hos 3F Ulla Sørensen er fagforeningens erfaring, at de mange arbejdsskader bunder i, at det er farligt arbejde, der udføres.

Hun fortæller, at 3F har lavet en undersøgelse af arbejdsskader blandt fagforeningens medlemmer, og den viser, at 50 procent af de arbejdsskader, der anmeldes og også anerkendes i Danmark, er anmeldt af 3F’ere.

- 3F har et stort fokus på arbejdsskader, da der bag hver eneste ulykke eller erhvervssygdom findes et menneske og en familie, som bliver ramt fysisk, psykisk og økonomisk – ofte i mange år bagefter – af hændelser, der som oftest kunne være undgået ved forebyggelse, planlægning og kommunikation på arbejdspladsen, siger hun.

Læs om Annika, der blev ramt af skuddet fra en sømpistol på sit fritidsjob og fik et 10 centimeter langt søm skudt direkte ind i panden.

Hun fortæller, at 3F inden for hver branche har iværksat projekter og aktiviteter, der har til formål at forbedre sikkerheden på arbejdspladser.

Fokus på øget sikkerhed

- Vi må ikke hvile på laurbærrene. Der er hårdt brug for, at vi i de kommende år fortsat har fokus på at øge sikkerheden på arbejdspladserne. Det gælder særligt de brancher, der arbejder med store maskiner som fx byggeri, transport, industri og landbrug, hvor fald fra højder eller klemning kan have alvorlige konsekvenser for de ansatte, siger hun.

Blandt andet er de gået sammen med arbejdsgivere om at etablere en konsulenttjeneste, der informerer om sikkerhed i byggebranchen, og der er blevet igangsat andre projekter, der skal forebygge arbejdsulykker.

- I sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Her er det helt centralt, at der er fokus på forebyggelse af arbejdsulykker.

Se listen over de 32 brancher med flest anmeldte arbejdsulykker per 10.000 beskæftigede herunder:

