Arbejdsulykke: Mand klemt ihjel

Det endte fatalt for en 44-årig mand, da han 13. juni blev klemt fast i en maskine på Danish Crowns slagteri i Blans.

Manden blev fundet fastklemt i en såkaldt kassevasker om morgenen 13. juni, og han blev herefter hastet til hospitalet.

Tirsdag oplyser mandens familie over for JydskeVestkysten, at manden er afgået ved døden.

Strakspåbud

Manden arbejdede som reparatør hos Danish Crown, og han var i gang med at rense maskinen, da han blev fastklemt.

Ifølge lokalmediet var manden allerede livløs, da han blev fundet af sine kollegaer.

Mandens far siger til JydskeVestkysten, at hans søn allerede var 'væk', da han nåede frem til Odense Universitetshospital.

Ifølge en besøgsrapport fra Arbejdstilsynet, som kom til slagteriet efter ulykken, blev Danish Crown pålagt et strakspåbud om at tage maskinen ud af drift, indtil fejlen er udbedret, skriver mediet.

- Dybt tragisk

Det er endnu uvist, præcist hvordan ulykke skete.

Ifølge JydskeVestkysten forsøgte fire kollegaer at løfte manden ud af maskinen, hvilket dog ikke var muligt, eftersom låget lukker med et tryk på 800 kilo.

Pressechef i Danish Crown Jens Hansen udtaler til mediet, at hændelsen er 'dybt, dybt tragisk', og at man på slagteriet gør alt for at finde ud af, hvordan ulykken kunne lade sig gøre.