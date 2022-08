Archie Battersbee bliver ikke flyttet

Archie Battersbees families anmodning om at rykke deres søn på hospice er fredag blevet afvist af den britiske højesteret

12-årige Archie Battersbees familie anmodede torsdag den britiske højesteret om at få deres hjernestammedøde søn overflyttet til et hospice. Fredag har højesteretsdommer Justice Theis afvist familiens anmodning.

- Hvad, der er bedst for Archie, skal forblive det vigtigste for det, denne retssag kommer frem til, sagde højesteretsdommeren, da hun afsagde rettens afgørelse.

Familien ønskede at flytte sønnen til et hospice, så han kunne tilbringe sin sidste tid sammen med familien i mere private omgivelser, men den britiske højesteret vurderede, at det ikke var i Archie Battersbees bedste interesse.

Flere sundhedsfaglige eksperter mente, at der ville være 'store og uforudsigelige' risici ved at foretage en overflytning af Archie Battersbee på grund af hans ustabile tilstand.

Archie Battersbees familie har fået indtil klokken 15 dansk tid til at anmode om, at dommen afprøves ved Retten for Appelsager, ellers vil drengens livsforlængende behandling ophøre.

Kulmination på en længere kamp

Familiens anmodning er en kulmination på en længere kamp mellem dem og lægerne, der behandler sønnen.

Lægerne har erklæret Archie Battersbee for hjernestammedød, og de mener, at det ikke er i Archies bedste interesse at holde ham kunstigt i live.

Familien har flere gange forsøgt at få omstødt lægernes beslutning om at stoppe drengens livsforlængende behandling, men retten har hver gang dømt til lægernes fordel.