Archie Battersbee er død

Efter at have ligget i koma siden april, er den 12-åriges respirator nu blevet slukket

Den 12-årige engelske dreng Archie Battersbee er nu død.

Det skriver The Mirror.

Efter en hjerneskade har han ligget i koma siden april. Familien har efterfølgende haft gang i et alvorligt juridisk tovtrækkeri - senest for at få Archie flyttet til et hospice. En flytning som den engelske højesteret afviste.

Dødsdømt i måneder

Allerede tilbage i juni blev det besluttet, at Archie Battersbee skulle dø.

Siden da er døden blevet udskudt af flere omgange, og familien har kæmpet med næb og klør mod den engelske højesterets beslutning om, at respiratoren skal slukkes.

- Jeg vil ikke acceptere at give slip på ham, medmindre det er guds vilje.

- Jeg kender til mirakler, hvor folk er kommet tilbage fra at være hjernedøde, har moren, Hollie Dance, udtalt ifølge BBC.

Ikke i hans interesse

Lægerne, der har behandlet Archie Battersbee, på Royal London Hospital i Whitechapel har fortalt, at Archies var så hjerneskadet, at det ikke var i hans interesse at få sit liv forlænget.

Forældrene Hollie Dance og Paul Battersbee har flere gange forsøgt at få deres 12-årige dreng flyttet til et hospice, så de kunne vælge, hvornår han skulle dø.

Højesteretten slog fredag morgen fast, at det ikke ville være i Archie Battersbees interesse, og muligheden for at anke beslutningen blev fjernet blot få timer senere.