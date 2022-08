Archie Battersbees død udsættes igen

Lægerne der behandler Archie Battersbee er i flere omgange blevet bremset i deres ønske om at slukke den respirator, der holder den 12-årige dreng i live - og torsdag er ingen undtagelse.

Archie Battersbee familie, der længe har kæmpet i mod beslutningen om at slukke respiratoren, er endnu en gang lykkes med at udskyde sønnens død. Denne gang med en anmodning om, at han overflyttes til et hospice.

Onsdag fastholdt tre dommere fra den britiske højesteret, at Archie Battersbees respirator skulle slukkes. Afgørelsen kom efter, at lægerne har erklæret ham hjernestammedød, og de vurderer, at det ikke er i drengens bedste interesse at holde ham kunstigt i live.

Familien fik til klokken 10 dansk tid til at indgive anmodningen om overflyttelse til et hospice, ellers ville drengens respirator blive slukket klokken 12.

Forsøget på at få Archie Battersbee overflyttet betyder, at han skal holdes i live, mens højesteret vurderer anmodningen.

Årsag kendes ikke

Archie Battersbee har ligget i koma, siden han blev fundet bevidstløs i sit hjem 7. april i år.

Det er uvist, hvordan ulykken skete, men der kan muligvis være tale om en kvælningsleg, der har floreret som en onlineudfordring på nettet.