Argentinsk tv-brøler: Forfatteren William Shakespeare død efter coronavaccine

I et komisk tv-øjeblik kunne en argentinsk nyhedsvært meddele, at 'en af de vigtigste engelske forfattere' er død - fem måneder efter at have været en af de første til at modtage en coronavaccine

Torsdag er nok en arbejdsdag, som nyhedsværten Noelia Novillo fra den argentinske tv-kanal Canal 26, sent vil glemme.

For i hvad der kan beskrives som noget af en komisk tv-brøler, kunne Noelia Novillo rapportere til seerne, at den engelske forfatter William Shakespeare var død, efter at have modtaget Pfizer-vaccinen for fem måneder siden.

- Som vi alle ved, så var han en af de mest essentielle forfattere i England - for mig var han mesteren. Her er han. Han var den første mand, som fik coronavaccinen. Han er død i England i en alder af 81 år, siger den argentinske nyhedsvært ifølge det britiske medie The Guardian.

Men nu sidder du sikkert og tænker: Døde Shakespeare ikke for godt og vel 400 år siden?

Jo, han døde i 1616.

Noget af en forveksling

Den argentinske nyhedsvært forvekslede den engelske succesforfatter William Shakespeare, der blandt andet har skrevet Hamlet og Romeo og Julie med en 81-årig mand fra Warwickshire William 'Bill' Shakespeare, som var den anden person i verden til at få Pfizer-vaccinen.

Og trods ligheden i navn så er der altså omtrent 400 år imellem dem.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

81-årige William 'Bill' Shakespeare døde i denne uge af et slagtilfælde, som ikke har noget relation til vaccinen.

Men desværre fandt den forskel ikke vej til nyhedsindslaget, da Noelia Novillo skulle levere nyheden til seerne.

Over videoklip af den ældre mand, som bliver vaccineret, fortæller værten, at 'han er en af de mest væsentlige engelske forfattere'.

'Manglede et punktum'

Klippet eksploderede hurtigt på sociale medier.

Ifølge The Guardian forklarede Noelia Novillo, at hun havde 'udtrykt sig dårligt', at fejlen skyldes manglende tegnsætning.

Men skaden var allerede sket, og flere på Twitter begyndte at lave sjov med klippet.

En Twitter-bruger skrev blandt andet: 'Sådant et oprør over Williams Shakespeares død, og de nævner ikke engang, at han ikke har produceret et hit i århundreder.'

William 'Bill' Shakespeare var som sagt nummer to i verden, som fik Pfizer-vaccinen. Den første var en 90-årig kvinde ved navn Margaret Keenan.