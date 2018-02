Arkæolog: Vi har løst mysteriet om 'Den skrigende mumie'

En mere end 3000 år gammel egyptisk mumie af et lig, der blev efterladt i sin grav med åben mund i et nærmest tavst skrig, har gennem længere tid i den grad haft interesse fra diverse forskere og arkæologer, der har undret sig over den såkaldte 'skrigende mumie'. Men nu mener en række arkæologer, at de er kommet et skridt nærmere på sandheden.

'Den skrigende mumie' også kendt som 'Ukendt mand E' blev oprindeligt fundet i et stort gravkompleks i Egypten ved navn Deir el-Bahari. Men nu viser DNA-analyser, at 'Den skrigende mumie' faktisk er prins Pentawere, der var søn af faraoen Ramses III. Den unge prins var ifølge forskere involveret i en konspiration, der gik ud på at myrde hans egen far.

Ville myrde sin egen far

Historiske optegnelser peger på, at prinsen blev dømt til hængning på grund af sit forræderi mod sin far, og mærker omkring nakken på 'Den skrigende mumie' bekræfter nu disse oplysninger.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Daily Mail og Al-Ahram Weekly.

Det efterladte lig af 'Den skrigende mumie' er altid blevet opfattet som mærkeligt, fordi liget ikke blev mumificeret på passende og traditionel vis. Normalt fjerner man ved mumificering ligets indre organer og foretager en grundig balsamering af liget. Men 'Den skrigende mumie' var udelukkende efterladt, så liget selv kunne tørre ind. Og liget var i øvrigt indsvøbt i fåreskind i stedet for fine lærredsstoffer. Ifølge de gamle egyptere blev fåreskind betragtet som urent.

Liget var også svøbt ind i fåreskind, der blev betragtet som urent i det gamle Egypten. (Foto: Egyptian Ministry of Antiquities )

Til mediet Al-Ahram Weekly fortæller arkæologen Dr. Zahi Hawass følgende omkring de nye oplysninger i sagen.

- DNA-analyserne, der blev taget fra knoglerne fra 'Ukendt mand E'(Den skrigende mumie) og af Ramses III beviser helt klart, at 'Ukendt mand E' er søn af Ramses III. Og de mærker efter en såkaldt hængning, der er fundet omkring nakken på 'Ukendt mand E' er i overensstemmelse med den såkaldte 'Harem Conpiracy Papyrus', der nævner, at prins Pentawere blev dømt til hængning. Og når man samtidigt ser på den nedværdigende måde, som liget blev efterladt i graven, kan 'Ukendt Mand E' nu identificeres som prins Pentawere, der lavede et plot for at myrde sin egen far Ramses III, siger Dr. Zahi Hawass.

Her ses det store gravkompleks i Egypten - det såkaldte Deir el-Bahari. (Foto: Werner Forman)

urin