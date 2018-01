Arkæologer efter svedigt og 4000 år gammelt fund: - Det er højst usædvanligt

Arkæologer har gjort et usædvanligt fund i Yorkshire i den nordlige del af England, som menes at have været et sauna eller et rituelt kremerings-rum.

Det skriver Independent.

Det drejer sig om et 4000 år gammelt woodhenge, som er et gammelt monument af små træ-poster, der står i en cirkel, ligesom et Stonehenge.

Fundet blev afsløret igennem et luftfoto, som viste nogle cirkler i jorden, der gjorde arkæologerne nysgerrige på området.

Efter tre måneders udgravninger opdagede de så de små træ-poster, som var omringet af en grøft og to indgange.

I midten fandt de udbrændte sten, og derfor mener de, at monumentet har været brugt som en sauna.

Sandsynligvis er stenene blevet brændt udenfor rummet og derefter blevet båret ind til midten, hvor vand er blevet smidt over for at give damp.

- Det er et højst usædvanligt fund, siger den ledende arkæolog fra stedet, John Tibbles.

Han har været med til at finde monumentet, som blev fundet under et stenbrud nær badebyen Hornsea, og som højst sandsynligt stammer det fra den sene neolitiske alder eller tidlige bronzealder.

Udover forestillingen om, at det er blevet brugt til et sauna, kunne det også have været blevet brugt til rituelle kremeringer.

- I tilfældet af at det var brugt til et ritual, så var dette et mødested, hvor små grupper blev samlet, fortæller John Tibbles.

Muligvis kan dette woodhenge være forbundet med et andet sted omkring 1,6 kilometer der fra, som bliver kaldt Sandsfield, hvor en kirkegård blev opdaget en cirkelformet grøft og omkring 37 urner i.

Det blev også dateret til den sene neolitiske alder eller tidlige bronzealder.