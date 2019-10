Arkæologer finder 5000 år gammel by

Arkæologer i Israel har fundet en by med 5000 år på bagen. Det er det største og vigtigste fund fra den epoke, siger chefarkæolog

Arkæologer i Israel afslører søndag, at de har fundet resterne af en 5000 år gammel by. De siger, den er blandt de største i regionen fra denne epoke.

Der er blandt andet fundet et fæstningsværk, et tempel og en kirkegård.

- Vi har her en enorm bymæssig konstruktion med gader, der skiller de forskellige naboområder og offentlige pladser, fortæller Yitzhak Paz fra Israels myndighed for arkæologiske udgravninger.

Det gør han, mens han skuer ud over udgravningen øst for byen Hadera i det centrale Israel.

Denne lille figur af et firbenet dyr blev fundet under udgravningen. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

'Den største og vigtigste'

Paz kalder det et af de mest betydningsfulde fund i regionen fra bronzealderen. Den arkæologiske plads kendes som En Esur og er 'den største og vigtigste fra den æra', siger han.

- Den fylder 650 dunams - 0,65 kvadratkilometer - og det er det dobbelte af det, vi hidtil har kendt.

Et tempel for religiøse ritualer er fundet inden for byens ramme. Der er også fundet figurer med menneske- og dyreansigter, fortæller arkæologerne.

Paz kalder den 5000 år gamle by 'det første skridt i den bymæssige udvikling'.