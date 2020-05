Arkæologer finder hemmelig tunnel under metroudgravning

Københavns Museum har gjort et opsigtsvækkende fund i jorden under Østbanegade ved Østerport Station.

Under Metroselskabets udgravninger til en ny transfertunnel fandt arkæologerne fra museet træværk, som viste sig at være det, man mener, er en hemmelig tunnel fra en del af Københavns befæstningsværk.

Det skriver TV2 Lorry.

- Når man finder sådan en tunnel, så giver det et sus i kroppen. For hvad betyder det? Man stiller sig selv spørgsmålet, hvor omfattende de her systemer er, har det været over det hele - og er der meget mere af det?, siger Christian Andreas Flensborg, der er arkæolog ved Københavns Museum og udgravningsleder på fundet på Østerbro.

Tunnellen blev fundet i starten af 2020, men først nu fortæller museet, hvilken opdagelse, de har gjort.

Ét for ét blev træstykkerne blotlagt og afslørede tre meter af en tunnel, som ifølge arkæologerne kan tolkes som en underjordisk flugtvej gennem ravelinen, der blev bygget i 1600-tallets København; en slags fremskudt kunstig ø ud for voldene ved Østerport, der var en del af Københavns befæstningsværk.

Arkæologerne mener, at den gamle flugttunnel, der måler cirka tre meter i længden, en meter i højden og en meter i bredden, kan være meget længere og fortsætter formentlig under Østbanegade i vestlig retning, ligesom den formodes at gå videre mod volden mod øst i retning af Østerport.

- Tunnellen er umiddelbart afskåret af volden ved Østerport Station, men den anden ende går videre under Østbanegade. Vi ved ikke, om den den pludselig slår et knæk, eller hvor den ender. Det er et mysterium, siger Christian Andreas Flensborg til TV2 Lorry.

En datering af træværket har vist, at tunnellen er 'overraskende ny' for arkæologerne, der i første omgang tænkte, at den var fra mellem 16- og 1700-tallet. I stedet viste prøven, at træet blev fældet i 1874 - og her er kilderne, både skiftlige og i form af utallige bykort, ganske gode.

Alligevel nævner ingen en tunnel ved Østerport, og det undrer arkæologerne.

Samtidig åbner det nye fund op for en helt ny del af historiefortællingen om København - for tænk, hvis undergrunden gemmer på flere tunneller som denne.

Ifølge Københavns Museum er der ikke tidligere dokumenteret lignende tunneller i hovedstaden, og derfor kan fundet pege på, at Københavns bastioner har været langt mere komplekse, end man har troet indtil nu.

- Det er pudsigt, at man anlægger en tunnel, som ingen ved noget om. Det er ikke blevet fundet før, og ingen ved noget. Denne her konstruktion må være hemmelig. Det er en brik til militærhistorie i København, siger Christian Andreas Flensborg fra Københavns Museum.

Rådhuspladsen gennem tiden: Så meget har den forandret sig

Stort galleri: Uden bukser i metroen