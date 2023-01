Arkæologer finder mumie: Kan være den ældste nogensinde

Arkæologer i Saqqara, som var Egyptens hovedstad i oldtiden, har fundet en mumie, som kan være helt usædvanligt gammel.

Mumien blev fundet i bunden af en 15 meter dyb skakt ved i en nyligt opdaget gravplads for oldtidens konger, eller faraoer, ved Steppyramiden, som ligger lidt uden for Egyptens hovedstad, Kairo.

Den 4300 år gamle mumie var en mand ved navn Hekashepes. Han var blevet begravet i en sarkofag af kalksten, som var blevet lukket til med mørtel.

- Mumien her kan være den ældste og mest komplette mumie, som nogensinde er blevet fundet i Egypten, siger Zahi Hawass, som er chef for holdet af arkæologer på stedet. Han er desuden tidligere antikminister for Egypten.

Blandt andre grave, der blev fundet, var en som tilhørte manden Khnumdjedef. Han var embedsinspektør, tilsynsførende for adelige og præst under Unas, som var den sidste farao i Egyptens femte dynasti.

Graven var dekoreret med scener fra dagligdagen dengang. En anden grav, som blev fundet, tilhørte manden Meri, som beskrives som 'holder af hemmelighederne og assistent for den øverste chef for paladset'.

Talrige statuer blev fundet blandt gravene, herunder en, der repræsenterer en mand og hans kone og flere tjenere, lyder det i en udtalelse fra holdet af arkæologer.

Arkæologer i Egypten har for nylig gjort store fremskridt.

For knap to uger siden kunne myndighederne i landet oplyse, at der var blevet opdaget en forhistorisk grav i byen Luxor. Graven er omkring 3500 år gammel, og arkæologer mener, at den indeholder de jordiske rester af en royal fra det 18. dynasti.

Graven blev fundet af egyptiske og britiske forskere på Nilens vestbred, hvor også Dronningernes Dal og Kongernes Dal ligger.