Arkæologer finder to middelalderhuse tæt på Danevirke

Arkæologer har for første gang fundet to middelalderhuse med direkte forbindelse til fæstningsanlægget Danevirke.

Det skriver DR.

- Selv om Danevirke har været genstand for arkæologisk forskning i næsten 200 år, er der aldrig før fundet bygninger knyttet til anlægget, skriver den ansvarlige arkæolog for udgravningen, Astrid Tummescheit i en pressemeddelelse.

Husenes konstruktion og fund af keramik og tegl bekræfter, at husene blev opført i 1100-1200-tallet.

- De stammer fra den det tidsrum, hvor kong Valdemar den Stores gigantiske teglstensmur blev opført og brugt som grænseanlæg ved Danevirke, skriver arkæologen.

De to middelalderhuse måler omkring 16 og 19 meter og lå ud mod Hærvejen. De er fundet cirka 150 meter syd for portåbningen til fæstningsanlægget.

Lars Erik Bethge, der er leder af Danevirke Museum, er begejstret over det arkæologiske fund.

- Nu får vi endelig bekræftet vores formodning om, at passagen gennem volden ikke blot har været et bevogtet sted ude på den jyske hede, men at der må have været livlig grænseaktivitet.

- Disse bygninger føjer et nyt kapitel til vores fortælling om Danevirke, skriver han i pressemeddelelsen.

Arkæologer har siden udgravningerne i 1800-tallet stort set ikke fundet spor af mennesker direkte ved Danevirke bortset fra byggeredskaber og lignende, skriver DR.

Archäologisches Landesamt (ALSH), der står for udgravningen, fortsætter udgravningen og undersøgelsen af gruberne fra middelalderen frem til midten af august, fremgår det af pressemeddelelsen.

Danevirke er Nordens største fæstningsanlæg og er beliggende i Sydslesvig i Nordtyskland. Det består af volde og mure og blev skabt omkring år 500 og udbygget frem til omkring år 1200.

Fæstningsanlæggets formål var at sikre Danmarks grænse mod syd. Danevirke tjente senest som forsvarsværk ved krigen i 1864.

Området omkring Danevirke blev fredet i år 1950. I 2018 blev fæstningsanlægget tilføjet til Unescos verdensarvsliste.