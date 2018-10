Arkæologer gør verdenshistorisk fund: - Troede aldrig det var muligt

Mere end to kilometer nede i Sortehavets dyb ligger et ganske særligt og fascinerende gammelt skib.

Arkæologerne fastslår nemlig, at det er det ældste intakte skibsvrag, man nogensinde har fundet.

Det skriver The Guardian.

Skibet, der måler 23 meter i længden, menes at stamme fra det gamle Grækenland. Både mast, ror og robænke sidder stadigvæk, som de altid har gjort.

Ifølge forskerne er det den manglende ilt i det dybe vand, der har gjort, at skibet ikke er rådnet væk.

- Et skib, der overlever fra antikken i dybere end to kilometers vand, er noget, jeg aldrig havde troet var muligt, siger professor Jon Adams fra Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP) og fortsætter:

- Det her vil ændre måden, vi forstår skibsbyggeri og søfart på fra oldtiden.

Et handelsskib

Skibet menes at være et handelsskib, som man før, kun har set portrætteret på siden af krukker.

Forskerholdet er blevet enige om at lade skibet ligge i havets dyb. Dog har man taget et enkelt stykke med op til overfladen for at få det dateret.

En undersøgelse af det lille stykke har 'bekræftet, at det er det ældste skibsvrag som menneskeheden kender til'.

Senere på ugen vil Black Sea MAP offentliggøre alt deres arbejde på en konference i London, der går under navnet Wellcome Collection.

Gennem det tre år lange projekt har holdet fundet intet mindre end 60 skibsvrag rundt om i Sortehavet