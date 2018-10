Arkæologer gør vildt vikingefund: - En verdenssensation

Et ekstremt sjældent langskib fra vikingetiden er blevet fundet af arkæologer i Halden i det sydøstlige Norge tæt på grænsen til Sverige.

Skibet er blevet fundet tæt på Nordens næststørste gravhøj, Jellhaugen, og eksperter betragter fundet som en verdenssensation.

- Det er en fantastisk dag for os. Vi har alene tre velbevarede vikingeskib-fund her til lands, så dette er stort, siger Knut Paasche, som er afdelingsleder ved Norsk Institut for Kulturminde-Forskning (NIKF), til norsk TV2.

Det er netop et hold arkæologer fra NIKF, som har gjort fundet. Med hjælp fra en special radarteknologi har de skannet jordlagene og har altså fundet spor efter skibet i de øverste jordlag.

Skibet har en længde på 20 meter.

- Data indikerer, at den nederste del af skibet er velbevaret, lyder det i en pressemeddelelse fra NIKF.

Skibets køl og tømmeret i skibets bund er også synligt på skanningen.

Ud over langskibet er der blevet fundet langhuse og gravminder. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi er sikre på, at der er et skib, men hvor meget, der er velbevaret, er svært at sige, før det bliver undersøgt yderligere, siger konservator i Østfold Kommune, Morten Hanisch.

Ud over langskibet har arkæologerne fundet en række gravhøje og fem langhuse. Vikingerne boede i langhusene, ligesom de også fungerede som shelters for deres kreaturer.

Det er imidlertid fundet af langskibet, der er det mest bemærkelsesværdige. Det menes, at det er blevet placeret på stedet som en del af en gravplads, og at placeringen af langskibet har signaleret rigdom og styrke.

Det er mere end 100 år siden, at der sidst er fundet et vikingeskib af den størrelse i Norge. Til sammenligning målter Osebergskibet 21 meter, Gokstadskibet 23 meter og Tuneskibet 19 meter.

- Opdagelserne kan sagtens måle sig med fund som Oseberg og Tune. Det er over 100 år siden, at man sidst fandt et vikingeskib. Så dette er en verdenssensation, siger Morten Hanisch.

Man er endnu ikke helt sikker på, hvornår skibet er blevet bygget. Men skibe, som er en del af et gravfund, er typisk blevet bygget i den tidlige jernalder i perioden mellem 500 og 1030.

Arkæologerne ventes nu at skulle i gang med at lave en digital oversigt over stedet. Det vil kunne være med til at afsløre mere om skibet, uden at det bliver taget op af jorden og udsat for risiko.

Det er en special skannings-teknik, som er blevet anvendt for at skabe billeder af langskibet. Samme skanningsteknik er blandt andet blevet brugt ved Stonehedge. Foto: Ritzau Scanpix

Det er imidlertid stadig uklart, om der er planer om at grave skibet frit.

Langskibet er blot et af flere fund fra vikingetiden, som er gjort på det seneste. En otte-årig pige fandt for nylig et 1500 år gammelt sværd fra vikingetiden i en sø i Sverige.

Tidligere på året blev der fundet hundredvis af sølvmønter, ringe, perler og armbånd på den tyske ø Rygen.

En rensdyr-jæger fandt i 2017 et velbevaret vikingesværd på en højderyg i det sydlige Norge, og i 2016 ydgravede arkæologer fra Trondhjem i Norge en kirke, hvor vikingekongen Olaf Haraldsson blev gjort til helgen.