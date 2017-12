Arkæologer kan have fundet to urokser i gammel dansk sø

Det hører til de absolutte sjældenheder, at urokser bliver fundet, når jorden bliver endevendt. Ikke desto mindre er det netop urokser, som arkæologer på Nordsjællands Museum mener at have fundet i den tørlagte Søborg Sø nær Gilleleje.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge Esben Aarsleff, der er arkæolog og afdelingschef på Museum Nordsjælland, er der tale om to unge urokser, som er mellem 10.000 og 11.000 år gamle.

- Vi kan se, at der har boet nogle, som måske har ofret dem. Det er et sjældent fund og virkelig unikt, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Uroksen var noget større end nutidens tamkvæg, men arten uddøde i det meste af Danmark for mellem 7000 og 7500 år siden. I Jylland klarede den sig dog helt frem til for 2500 år siden.

De mest kendte fund blev gjort i 1904 og 1983 i nærheden af Vig på Odsherred, hvor der blev fundet to hele skeletter af urokser.

Det nye fund består af to kranier, noget af rygsøjlen samt knogler, som nu er sendt til undersøgelse hos Statens Naturhistoriske Museum. Her skal en kulstof 14-prøve dokumentere, om der rent faktisk er tale om urokser og ikke bare almindeligt kvæg fra forrige århundrede.

- Der er tale om to kalve, hvor den ene er nogle måneder gammel og den anden er nogle år gammel. Størrelsen på kranierne, og det at de er meget kraftige, gør, at det kan være urokser, siger Kristian Murphy Gregersen, kurateringsassistent på Statens Naturhistoriske Museum, til Frederiksborg Amts Avis.

Kulstof 14-prøven forventes at være klar om et halvt års tid.