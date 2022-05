Arkæologer opdager ældgammel by

En gammel by er dukket op under et byggeri i Mexico

Et hold af arkæologer har fundet ruiner af paladser, pyramider og bytorve fra en gammel Maya-by på en byggeplads nær Mérida på Mexicos halvø Yucatan.

Ledende arkæolog af udgravningen Carlos Pereza siger til mediet, at han og holdet af arkæologer er overraskede over at finde et sted, der er så velbevaret. Byen er fundet under byggeriet til en industripark, som stadig vil blive bygget.

Stedet, der bliver kaldt Xiol, har træk fra den gamle Maya Puuc-artkitektur, hvilket er en sjældenhed i netop det område.

Arkæologerne anslår, at det har boet omkring 4.000 mennesker i den fundne by i tidsperioden 600 til 900 år efter Kristi fødsel.

- Det var folk fra forskellige socialklasser. Præster og skriftlærde, som boede i de store paladser, og så var der også almindelige mennesker, der boede i små bygninger, siger Carlos Peraza.

Begravet med offergaver

Et hold forskere har ligeledes opdaget gravpladser for både børn og voksne i nærheden af byen.

Her har man fundet redskaber såsom flinteværktøjer, offergaver og andre ejendele, som de døde er blevet begravet med.

Vaser og andre redskaber, der er fundet i udgravningen. Foto: Lorenzo Hernandez /Ritzau Scanpix

Man har også fundet rester fra havet i området, som tyder på, at byens beboere supplerede deres landbrugskost med fisk, som de fangede langs den nærliggende kyst.

De arkæologiske fund af byen vil blive bevaret under byggeriet af industriparken, skriver nyhedsmediet.