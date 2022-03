Arla indstiller alle sine aktiviteter i Rusland

Selskabet fokuserer nu på at hjælpe deres 70 ansatte i Rusland

Den danske mejeri-gigant indstiller nu alle sine aktiviteter i Rusland.

Det oplyser fødevarekoncernen i en pressemeddelelse.

Arla oplyser yderligere, at de vil forsætte med at yde fødevarehjælp til Ukraine og dets flygtninge i nabolandene i samarbejde med Røde Kors og andre humanitære organisationer.

Derudover skal Arla til lommerne, da de i samme ombæring vil donere en million euro til Røde Kors.

'Konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine er tragiske, og jeg deler det håb, som det meste af verden sidder med lige nu – at der hurtigst muligt findes en løsning'.

'Vi indstiller nu vores operationer i Rusland og fokuserer på, hvordan vi bedst kan støtte vores 70 kolleger i Rusland, som er direkte berørt af dette', siger Peder Tuborgh, CEO i Arla Foods i pressemeddelelsen.

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 8900 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland.

Embargo

Arla Foods indstiller både de lokale aktiviteter i landet og importen, der dog blev væsentligt reduceret af embargoen i 2014.

I 2012 indledte Arla et samarbejde med det russiske firma Molvest. Aftalen lød på, at Arla skulle købe lokalt mælk fra Molvest, hvorefter det skulle forarbejdes til ost.

De to virksomheder udvidede deres samarbejde i 2014, hvor Arla blandt andet smed 25 mio. kroner i ombygning af et Molvest-ejet mejeri. Desuden anså Arla Rusland som et vækstmarked.

Planen skulle dog revurderes, da Rusland-embargoen, som følge af Ruslands annektering af Krim, endte med at pålægge restriktioner på eksporten af mejeriprodukter og andre fødevare til landet i 2014.