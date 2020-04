Arne hjalp danskere ud af Honduras med borgmestersøns fly

På spektakulær vis og takket være gode kontakter er det lykkedes udlandsdanskeren Arne Kristensen og Udenrigsministeriet at få fire danskere hjem fra Honduras.

Med i operationen var en borgmestersøn, et propelfly og en flytilladelse i allersidste øjeblik. Og det takker ministeriet Arne Kristensen for på sociale medier.

Fire danskere var på den lille ferieø Utila ud for Honduras' nordkyst, da det mellemamerikanske land i midten af marts lukkede sine grænser, stoppede al flytrafik, indførte udgangsforbud og sendte militærpoliti i gaderne.

Det skulle sikre, at coronavirusset ikke spredte sig i befolkningen. Men den hurtige nedlukning gjorde, at de fire danskere strandede på Utila.

Danmark har ingen ambassade i Honduras, men Danmarks ambassade i Mexico fik kontakt til Arne Kristensen og bad om hjælp.

Lånte borgmestersøns fly

Arne Kristensen har de seneste år boet i Honduras, hvor han som konsulent rådgiver om blandt andet civilsamfund, ledelse og udvikling af ngo'er samt initiativer mod korruption.

- På et tidspunkt får vi nys om, at der er et tjekkisk fly, som kommer på en lidt større turistø (Roatan, red.) ved siden af og henter en masse tjekkiske turister.

- Vi får heldigvis plads til danskerne på det her fly, og tjekkerne siger: 'I skal komme til lufthavnen på den store ø inden i aften', fortæller Arne Kristensen i en video, som Udenrigsministeriet har delt på sociale medier.

Ingen flyvetilladelse

På det tidspunkt var det middag, og der var umiddelbart ingen måde at få de fire over til lufthavnen på naboøen. Men Arne Kristensen vidste, at sønnen til borgmesteren på den lille ø havde et lille propelfly, forklarer han.

- Og jeg ringer så til ham og siger: 'Hey Troy, kan du ikke flyve nogle danskere fra den ene ø til den anden?'. Det vil han gerne, flyet er klart, men han har ingen flyvetilladelse, siger Arne Kristensen.

Udlandsdanskeren forklarer, at han fik fat i både turistministeren og luftfartsstyrelsen, og sammen med den danske ambassade i Mexico fik de søgt om, at propelflyet må hjælpe danskerne til naboøen.

- Og til aller-allersidst når de om bord på det tjekkiske fly, siger Arne Kristensen i videoen.

De fire danskere blev sat af i Mexico, hvor det var muligt at få dem hjem til Danmark, oplyser Udenrigsministeriet.